Bodrum’da ultra koronavirüs önlemi. Bodrum Kaymakamı açıklama yaptı, vatandaş isyan etti

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Koronavirüs salgını ardından tedbirler arttırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki trafik noktasında koronairüse karşı alınan önlemler kapsamında ilçeye özel araçlarıyla gelen vatandaşların sağlık kontrolleri üst düzey seviyede yapılmaya başlandı. Başlatılan uygulamaya Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Emniyet Müdürü Ali Özher de katıldı.

UZUN KUYRUKLAR VATANDAŞI ÇILDIRTTI

Uygulamada özel araçlarıyla ilçeye gelenler tek tek durdurulup ateş ölçümleri ve genel sağlık taramaları yapıldı. Uygulama sırasında oluşan uzun araç kuyruğuna vatandaşlar tepki gösterdi.

İlçeye gelen vatandaşlar 14 gün gözetim altında tutulacak. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Bodrum'a gelenler istedikleri gibi hareket edemeyecekler" dedi.

Kaymakam Yılmaz şöyle konuştu;

"Yazlıklarına diğer illerden gelen vatandaşlarımız 14 gün boyunca evlerinde kontrol altında tutacağız. Uymayanlar olursa eğer kolluk kuvvetlerini de devreye sokarız… Bugün ilçe girişinde yeni bir uygulamaya başladık. Özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapanlar sağlık ve genel kontrolden geçiriliyor. Biz de ilçe girişinde bu tedbirleri alıyoruz. Amacımız Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek. Bu kapsamda kolluk birimleri ve belediye birimlerimizden karma bir ekip oluşturduk. Burada sağlık kontrolü yapacağız, adres bilgilerini alacağız ve 14 gün onları takip edeceğiz.

"İSTEDİKLERİ GİBİ HAREKET EDEMEYECEKLER"

Şu bilinmeli ki; il dışından buraya gelen vatandaşlarımız istedikleri gibi hareket edemeyecek. Çünkü Bodrum'da bu salgınla ilgili rahatsızlıkların büyük bir sebebi dışarıdan gelen vatandaşlarımız. Biz bu vatandaşlarımızı burada kontrol altına almak zorundayız. Tüm mücadelemiz en kısa sürede bu salgından kurtulabilmek için. Vatandaşımızı mağdur etmeden bu işi yapacağız…"

Hayrettin ŞAŞMAZ/ÖZEL İSTİHBARAT