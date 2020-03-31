Murat Ongun’un 3. yalanı

Murat Ongun'ın; söz konusu otobüsün Esenyurt Araslı ve Kiptaş duraklarında 41 yolcu bindiği iddiasının da gerçek dışı olduğu, Kiptaş durağından 8, Esenyurt Araslı durağından 13 olmak üzere 21 yolcunun otobüse bindiği tespit edildi.29 Mart 2020 Pazar günü görev yapan 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsü ile 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattında çalışan 34 GA 8527 plakalı otobüsle ilgili kamera kayıtlarının incelendiği, yolcular arasında organize bir birliktelik olmadığı saptandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun’un söylediği otobüs yalanının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Görüntülerden; 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı araca Fazilet durağında 3 yolcu, Harmantepe durağından ise 13 yolcu bindiği tespit edildi.29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsünün ilk yolcuyu saat:06.13.51'de aldığı tespit edildi.Söz konusu hattın ilk durağı olan Fazilet durağından 3 yolcu, ikinci durak olan Yavuz Selim durağından 1 yolcu; üçüncü durak olan Mithat Paşa Parkı durağında 1 yolcu aldığı öğrenildi.Otobüsün Harmantepe durağına gelene kadar geçtiği 15 durakta toplam 19 kişinin bindiği, Fazilet durağından 47 kişinin binmesi gibi bir durumun imkansız olduğu tespit edildi.Görüntülerde; 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsünün 16. durak olan Harmantepe durağından saat:06.27.10'da ilk yolcuyu aldığı, söz konusu duraktan 13 yolcunun bindiği açıkça görülüyor.Görüntülerde; otobüse binen 13 kişilik grubun hepsinin münferit hareket ettikleri, yolcular arasında herhangi bir birlikteliğe rastlanılmadığı açıkça görülüyor.Görüntüler; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı yapılan açıklamasında bahsi geçen organize bir faaliyetin gerçekleşmediği tespit edildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı'nın yazılı açıklamasında; 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattı / B1530 No'lu otobüsün sadece 1 duraktan Fazilet Durağı'ndan araca aynı anda 47 yolcunun binişi olduğu iddia edilerek, şöyle denilmişti:"Bu daha önce karşılaşılmamış bir durumdur. Aracı kullanan şoför uyarısına rağmen binişin gerçekleştiğini söylemiş ve 10 dakika sonra yeni araç geleceği söylendiği halde aynı anda 47 kişi otobüse binmiştir. 1 önceki hafta 30 durak boyunca sadece 1 yurttaşımızı taşıyan aracımıza önlemlerin arttığı 1 hafta sonra aynı anda Pazar sabahı 06:00'da 47 kişinin binmesi daha önce karşılaşılmamış bir durumdur. Bu şüpheli durum kameralarla da tespit edilmiştir."Sadece 1 hafta önce 1 kişinin bindiği otobüse 1 hafta sonra toplamda 71 kişinin binmesi üstelik bunun 47 tanesinin aynı duraktan olması, organize bir faaliyetin gerçekleştiğinin göstergesidir"62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsünün 29 Mart Pazar günü saat:06.38.16'da metrobüse yanaştığı, Zincirlikuyu Metrobüs durağında da 8 yolcunun otobüse bindiği tespit edildi. Otobüsün saat 06.44.44'de hattın son durağı olan Kabataş durağına geldiği öğrenildi.34 EH 8524 plakalı İETT otobüsünün gidiş-dönüşte 74 kişinin bindiği öğrenildi. Otobüsün Kabataş durağına inen binen dahil toplam 55 yolcunun bindiği kaydedildi.29 Mart Pazar günü görev yapan 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattında çalışan otobüsün, Esenyurt Araslı ve Kiptaş duraklarında 41 yolcu bindiği iddiasının da gerçek dışı olduğu tespit edildi. Kiptaş durağından 8, Esenyurt Araslı durağından 13 olmak üzere 21 yolcunun otobüse bindiği tespit edildi.146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattında çalışan otobüsün, toplam durak sayısının 72 olduğu tespit edildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun'un, 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy Hattı'nda görev yapan A1737 No'lu otobüsün 15 Mart günü aynı saat aralığında 51 yolcunun kullandığı, 22 Mart günü ise sadece 31 yolcunun kullandığı, 29 Mart gününde aynı saat aralığında 65 kişinin kullandığı, dikkat çekici ve şüpheli olarak Araslı ve Kiptaş isimli duraklardan 41 kişinin aynı anda otobüse bindiği iddia etti.Görüntülerde; 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy Hattı'nda 24. durak olarak tespit edilen Kiptaş durağında otobüse 8 kişinin bindiği tespit edildi. Araslı durağında ise 13 kişinin biniş yaptığının öğrenildi. Kiptaş ve Araslı durağında toplam 21 kişinin otobüse biniş yaptığı belirlendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu açıklamada söz konusu Kiptaş ve Araslı duraklarından binen yolcu sayısı 41 ile belirtilirken, kamera kayıtlarından bu sayının 21 olduğu tespit edildi.Görüntülerde; Kiptaş durağında otobüse binen 8 kişilik grubun hepsinin münferit hareket ettiği, herhangi bir organize harekete rastlanılmadığı saptandı.29 Mart 2020 tarihinde saat:06:00-06:45 34 EH 8524 plaka sayılı 62 No'lu Kağıthane- Kabataş İETT Otobüsü Şoför Ertuğrul Arslan'la, Fazilet Parkı durağını kullandığı değerlendirilen 8 şahsın kendi aralarında herhangi bir irtibat bağının bulunmadığı öğrenildi.34 GA 8527 plaka sayılı 146 No'lu Boğazköy-Bahçeşehir-Bakırköy otobüs şoförü Ahmet Tiryaki'nin 29 Mart 2020 günü saat 05:50-06:00 saatleri arasındaEsenyurt Araslı ve Kiptaş duraklarını kullandığı değerlendirilen 13 şahsın kendi aralarında herhangi bir irtibat bağının bulunmadığı öğrenildi.Otobüs duraklarından toplanan kamera görüntülerde; otobüse binen şahısların organize bir hareket içerisinde olmadığı, şahısların tek tek ve münferiden hareket ettiklerinin görünmesi ve yapılan toplu hareket sorgularında otobüse bindiği değerlendirilen şahıslar arasında herhangi bir irtibat ortaklığının bulunmadığı tespit edildi.Görüntülerde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; bahsi geçen "organize kötülük" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını açıkça görülüyor.Fazilet durağından binen yolcuların mesleklerinin servis şoförü, konfeksiyon işçisi, aşçı, temizlik görevlisi, çaycı, çöpçü ve güvenlik görevlisi olduğu tespit edildi.Esenyurt Araslı ve Kiptaş durağından binen yolcuların mesleğinin ise; şoför, temizlik görevlisi, bulaşıkçı, hasta hizmetlisi, garson, depocu, emekli, aşçı, soğutmacı ve havalandırmacı ve işçi olduğu öğrenildi.Söz konusu kişiler arasında herhangi bir irtibatın bulunmadığı, şahısların belirtilen saatlerde işlerine gidiyor olabileceğinin değerlendirildiği tespit edildi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon programına katıldı. İmamoğlu, sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğrafı hakkında konuştu ve "Süreci araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi…" iddiasında bulunmuştu.