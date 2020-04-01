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'nın skandalları bitmek bilmiyor! Başörtülü kadınlardan sonra şimdi de Ulaştırma Bakanı'nı hedef aldı

'nın skandallarının arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde öğrencilere uzaktan eğitimde ders veren başörtülü öğretmenlere nefret saçan Ataklı, şimdi de yeni Ulaştırma ve 'nu hedef aldı. Karaismailoğlu'nun Meclis'te görevine yemin etmeden başladığını iddia eden Ataklı'nın bu sözlerinin gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Bu asılsız sözleriyle hükümete yaptığı manipülasyonlar açıkça ortaya çıkan Ataklı'ya sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 18:37 ABONE OL
Can Ataklı'nın skandalları bitmek bilmiyor! Başörtülü kadınlardan sonra şimdi de Ulaştırma Bakanı'nı hedef aldı

TELE1'de yayınlanan "Gün Başlıyor" programında hükümet karşıtı açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Can Ataklı, bir skandala daha imza attı.

Ataklı bu sabah sunduğu programda yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Meclis'te yemin etmeden göreve başladığını iddia etti.

Can Ataklı'dan TELE 1 TV'de skandal açıklama! | Video

TELE1'de yayınlanan "Gün Başlıyor" programında hükümet karşıtı açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Can Ataklı, bir skandala daha imza attı.

Ataklı bu sabah sunduğu programda yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Meclis'te yemin etmeden göreve başladığını iddia etti.


Ataklı, "O adam yeni gelen yemin etti mi mesela? Anayasa'nın hükmü bu. Yemin etmeden göreve başlayamaz imza atamaz. Şuana kadar gazetelerde ve internette görmedim yemin ettiğine dair bir şey. Dün Meclis açıktı. Meclis Genel Kurulu'na gidip yemin etmesi lazımdı. Bakanlar gidip orada yemin ediyorlar. Ama Saray'a çıktı belki de Tayyip Erdoğan'a demiştir belki, 'valla reisim iyi çalışacağım' dediyse yemin etti tamam demiş olabilirler" ifadelerini kullandı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YEMİN KARELERİ SERVİS EDİLMİŞTİ
Ancak Karaismailoğlu, dün Meclis TBMM kurulunda yemin etmiş, ajanslar yemin ederken çekilen kareleri tüm medya kuruluşlarına servis etmişti.

Ataklı'nın bu asılsız iddiası sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Can Ataklı'dan EBA TV'deki başörtülü öğretmene öfke dolu skandal sözler | Video

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENE NEFRET DOLU SÖZLER!
Öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün sunucu Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmen gösterilmesinin yanlış olduğunu iddia eden Ataklı, 'Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var.' diye konuşmuştu.

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Can Ataklı'nın skandalları bitmek bilmiyor! Başörtülü kadınlardan sonra şimdi de Ulaştırma Bakanı'nı hedef aldı
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