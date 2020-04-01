CHP milli dayanışmaya köstek oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu her zorlu dönemde olduğu gibi, yine hükümete karşı tavır takınmak uğruna milli dayanışmayı baltalayan bir tavır içine girdi. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 83 milyonu milli dayanışmaya çağırarak "Biz bize yeteriz" sloganıyla başlattığı kampanya, CHP yönetimini rahatsız etti. CHP'li belediyelerin koronavirüsle mücadele için düzenlediği yardım kampanyalarında "Dayanışacak ve birlikte başaracağız" sloganını benimseyen CHP yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke genelinde koronavirüs önlemleri nedeniyle mağdur olan dar gelirli vatandaşlara yardım için yaptığı 'milli dayanışma' çağrısına ise sırtını döndü.Erdoğan'ın dayanışma çağrısının ardından CHP yönetimi ve milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından milli dayanışma ruhuna aykırı mesajlar paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan "IMF'ye borç verecek durumdayız dediler, IBAN ile vatandaştan para istediler" derken, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyasıyla ilgili "Dayanışacağız ve birlikte başaracağız" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu tavrından çark ederek, "Vatandaşına IBAN veren ,bir anlayış, sosyal devlet mi o da ne?" mesajını paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, "Biz bu işi CHP'li belediyelerimizle birlikte yapacağız. IBAN'a para yatırırdım. Şimdi yatıramam" ifadelerini kullandı.