İl girişlerinde her araç denetlenecek

İNİ

Bakanlar Kurulu ve daha sonra yapılan toplantılarda koronovirüse karşı bir dizi önlem daha devreye konulmaya başlandı. İzolasyonun sağlanması konusunda en büyük sorun İstanbul'dan Anadolu'ya geçişler. Bunun önüne geçmek için bir dizi önlem devreye sokuldu. Şehrin çıkışlarına sıkı denetim getirildi. Şimdi yeni bir uygulama ile 81 ilin girişine denetimler koyuluyor. Şehirlere giriş yapan tüm araçlar tek tek denetlenecek.İstanbul'dan çıkışlar izle bağlanınca bir mazereti olmadan şehirden gitmek isteyenlerin korsan taksiler ile anlaşmaya başladığı emniyet birimlerine ulaştı. İl dışından bir şehre giriş oluşansa araç hemen durdurulacak. Araçta bulunanların "Biz akrabayız ya da arkadaşız" derse korsan taksi muamelesi yapılacak. Sadece birinci derece yakınların araçların geçişine izin verilecek. İstanbul'dan gidenlere 14 gün karantina zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Muhtarlar, kaymakamlar, valiler bunların takibini yapacak. 65 yaş üstü çiftçilerin tarlalarına gitmesine izin verecek.Öte yandan Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyü karantinaya alındı. Sivas'ta karantinaya alınan köy sayısı 9'a yükseldi.Yozgat'ın 250 nüfuslu Tayıp Köyü kendi kendini karantinaya aldı. Köyde kimse sokağa çıkmıyor, ihtiyaçlar muhtarlık gideriyor. İHA