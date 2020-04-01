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Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı! toplam bağış miktarını açıkladı

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı... İletişim Başkanı , Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasıyla toplanan bağış miktarına ilişkin açıklamada bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 23:58 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 00:28 ABONE OL
Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı! Fahrettin Altun toplam bağış miktarını açıkladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 Türk lirası toplandığını bildirdi.

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912 lira toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz"

'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASININ İNTERNET SİTESİ AÇILDI'

Altun, "Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz. Milli Dayanışma Kampanyasının internet sitesi www.bizbizeyeteriz.gov.tr açılmıştır. Sitede, kampanya kapsamında yapılan güncel bağış miktarı ve gönderilen SMS sayısının yanı sıra 1 milyon TL üzerinde bağış yapan kurum, şirket ve kişi isimleri de yer alacaktır. Kampanyaya ilişkin tüm detaylara erişilebilen site üzerinden bağış yapılabilecek banka hesap numaraları, SMS bilgileri ve kampanya görsellerine de ulaşılabilmektedir" ifadelerine yer verdi.

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Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı! Fahrettin Altun toplam bağış miktarını açıkladı
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