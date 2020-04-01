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! Af ve ceza infaz kanunu son durum ne? Af kimleri kapsayacak; açık cezaevindeki mahkumlar...

70 bine yakın mahkumun kaderini belirleyecek olan ve ceza infaz kanunu ile ilgili AK Parti'den açıklaması geldi. Dün canlı yayında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül; hem 'Hangi mahkumlara af çıkacak?' sorusunu yanıtladı hem de corona virüs önlemleri kapsamında af yasası ve ceza infaz kanunu hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Uyuşturucu, cinsel taciz gibi suçlarda toplum hassasiyetlerini gözeteceklerini ifade eden Gül, söz konusu yasanın birkaç gün içerisinde meclise geleceğini müjdeledi. Son olarak saatler 16.00'ı gösterdiğinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika açıklamaları geldi. Özkan, '70 maddeden oluşan teklifimizi tamamladık. İnfaz yasasında kadına şiddet, istismar , terör ve istismar dışarıda bırakılmıştır. Teklifte yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerimizi paylaşacağız.' dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.4.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 09:40 ABONE OL
Af yasası son dakika! Af ve ceza infaz kanunu son durum ne? Af kimleri kapsayacak; açık cezaevindeki mahkumlar...

Tüm dünyada ölümlere neden olan corona virüs tedbirleri kapsamında bilindiği gibi cezaevlerinde bazı önlemler alınmıştı. Tüm duruşmalar ve icra iflas işlemleri 30 Nisan'a kadar ertelenmişti. Mahkum ve ailelerin gözleri hakkındaki gelişmelerine çevrildi! Türkiye'de , açık cezaevindeki mahkumlara ev hapsi gelecek mi? Son olarak saatler 16.00'ı gösterdiğinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika açıklamaları geldi. Özkan, '70 maddeden oluşan teklifimizi tamamladık. İnfaz yasasında kadına şiddet, istismar , terör ve istismar dışarıda bırakılmıştır. Teklifte yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerimizi paylaşacağız.' dedi. İşte detaylar...

SON DAKİKA - AF YASASI HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK? AF ÇIKACAK MI?

"İnfaz düzenlemesinde AK Parti'nin kırmızıçizgileri nelerdi?" sorusu üzerine Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin adam öldürme, cinsel suçlar, kadına, eşe karşı şiddet, kadın cinayetleri gibi toplumun kabul edemeyeceği suçlarla ilgili iyileştirme olamayacağına yönelik yaklaşımının bulunduğunu, bu hassasiyet merkeze alınarak AK Parti'nin MHP ile çalışma yaptığını aktardı.

Gül, terör suçlarında da AK Parti'nin iyileştirme düşünmediğini, bunların hepsinin teklifle ortaya çıkacağını dile getirdi.
Denetimli serbestlik süresinin artmasının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Gül, bu konuda da çalışıldığını aktardı.

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için de düzenlemeler olacağının bilindiğine işaret eden Gül, uyuşturucuyla ilgili de hassasiyetlerin bulunduğunu belirtti.

Son dakika: AK Parti, 'Ceza İnfaz Düzenlemesi'nin detaylarını canlı yayında açıkladı! İşte yararlanacak hükümlüler...| Video

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Af yasası son dakika! Af ve ceza infaz kanunu son durum ne? Af kimleri kapsayacak; açık cezaevindeki mahkumlar...
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