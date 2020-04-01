Son Dakika Haberi | Ankara kuşu twitter hesabı yöneticisi gözaltına alındı! Ankara Kuşu hesabı yöneticisi kim?

Uzun süredir yaptığı provokatif paylaşımlar ve yalan bilgi paylaşımı ile gündeme gelen Ankara Kuşu hesabı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Twitter'da Ankara Kuşu isimli trol hesabı yönettiği belirlenen Oktay Yaşar'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınmasına karar verildi. Harekete geçen Emniyet güçleri, Oktay Yaşarı Gebze'deki evinden gözaltına aldı. Yaşar hakkında FETÖ şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Sosyal medya hesabı Twitter'da @Ankarakuşu isimli hesabı çalıştıran isim deşifre oldu.

Hesabı Oktay Yaşar isimli yerel gazetecinin yönettiği anlaşıldı. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülen Yaşar, sabaha karşı gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ, ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE SORGUYA ALINDI

Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan Oktay Yaşar, 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu. Oktay Yaşar'ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı, son zamanlarda provakatif içerikli yayınlarıyla görülüyordu. Özellikle devletin önemli kurumlarını kulis bilgisi adı altında hedef alıyordu. Ankara Kuşu hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Hesaba şuanda erişilemiyor.