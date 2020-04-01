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Son Dakika Haberi | twitter hesabı yöneticisi gözaltına alındı! Ankara Kuşu hesabı yöneticisi kim?

Twitter hesabı yöneticisi ile ilgili son dakika haberi geldi. Twitter'da Ankara Kuşu kullanıcı adıyla yalan paylaşımlar yapan ve halkı galeyena getirmeye çalışan gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı incelme ve takibin neticesinde, kaynaksız ve yalan haberler paylaşan Ankara Kuşu hesabının yöneticisinin Oktay Yaşar olduğunu tespit etti. Kısa süre içerisinde harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Kuşu hesabı yöneticisi için gözaltı kararı verdi. Kararın UYAP'a girilmesinin ardından emniyet güçleri harekete geçti. Uzun süredir vatandaşlar, yalan ve kaynaksız bilgiler paylaşan 'Ankara Kuşu hesabı yöneticisi kim?' sorusunun yanıtını merak ediyordu. İşte son dakika haberinin detayları...

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 1.4.2020 23:51 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 23:51 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Ankara kuşu twitter hesabı yöneticisi gözaltına alındı! Ankara Kuşu hesabı yöneticisi kim?

Uzun süredir yaptığı provokatif paylaşımlar ve yalan bilgi paylaşımı ile gündeme gelen Ankara Kuşu hesabı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Twitter'da Ankara Kuşu isimli trol hesabı yönettiği belirlenen Oktay Yaşar'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınmasına karar verildi. Harekete geçen Emniyet güçleri, Oktay Yaşarı Gebze'deki evinden gözaltına aldı. Yaşar hakkında FETÖ şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Sosyal medya hesabı Twitter'da @Ankarakuşu isimli hesabı çalıştıran isim deşifre oldu.

Hesabı Oktay Yaşar isimli yerel gazetecinin yönettiği anlaşıldı. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülen Yaşar, sabaha karşı gözaltına alındı.

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Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan Oktay Yaşar, 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu. Oktay Yaşar'ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı, son zamanlarda provakatif içerikli yayınlarıyla görülüyordu. Özellikle devletin önemli kurumlarını kulis bilgisi adı altında hedef alıyordu. Ankara Kuşu hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Hesaba şuanda erişilemiyor.

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Son Dakika Haberi | Ankara kuşu twitter hesabı yöneticisi gözaltına alındı! Ankara Kuşu hesabı yöneticisi kim?
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