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Son Dakika Haberi | Prof. Dr. corona virüsten hayatını kaybetti! onu konuşmuştu... - kimdir?

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi geldi... Görüntülerle somut olarak ilk tanınan corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 hastası Prof. Dr. ile ilgili acı haber geldi. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 19:44 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 19:52 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu corona virüsten hayatını kaybetti! Türkiye onu konuşmuştu... - Cemil Taşçıoğlu kimdir?

Corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 hastalığı ile mücadele eden Cemil Taşçıoğlu'dan acı haber geldi. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatını oğlu Onur Taşçıoğlu, Twitter'dan "Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu'nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun." ifadeleriyle duyurdu.

İLK ÜZÜCÜ HABERİ YİNE OĞKLU DUYURMUŞTU

Onur Taşçıoğlu Twitter hesabından, "Sevgili babam sizlerin hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Haberi | Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu corona virüsten hayatını kaybetti! Türkiye onu konuşmuştu... - Cemil Taşçıoğlu kimdir?
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