Son dakika... Türkiye'de tüm dünyanın konuşacağı gelişme! Coronavirüs aşısını geliştirebiliriz!

Türkiye, dünyayı saran corona virüse karşı önlem ve tedbirleri almaya devam ederken, bir yandan da yerli aşı çalışmaları devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde aşıyı bulmak için uzmanlar çalışıyor peki Türkiye'de durum ne? Corona virüse karşı aşı çalışması ne aşamada? Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr. Tarlan Mammedov yeşil bitki ile corona virüs aşısı çalışması başladığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

SITMADA BİZ BAŞARDIK, CORONAVİRÜS KONUSUNDA DA BAŞARACAĞIZ

İşte Prof. Mammedov'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Türkiye'de corona virüse karşı yerli aşı çalışması ne durumda? Yeşil bitki aşı çalışması… |Video

"Umut edebilecek noktada mıyız? Biz sıtma aşısının geliştirmesinde dünyada en başarılı toplumuz. Bu sahada biz tarihe geçen başarılara imza attık. Bu coronavirüs konusunda da aşı geliştirmede umuyoruz ki biz yine başarılı olacağız. Süresine ilişkin de şimdiki corona virüsü öncekine göre çok farklıdır. Önceki araştırmalar gösterdi ki 40 farklı mutasyona karşı bu virüste aşı geliştirmek kolay değil. Ama bunu başaracağımıza inanıyoruz. Yeni nesil protein esaslı bir aşıdır. Bunu geliştirebileceğimizi düşünüyoruz."