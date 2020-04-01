Türkiye tek yürek oldu! Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına her kesimden destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası #BizbizeyeterizTürkiyem sloganıyla hayata geçti. Kampanyaya Türkiye'nin her yerinden ve kesimden çığ gibi yardım yağıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Sen! Ben! desin efrâd, aradan vahdeti kaldır; Milletler için işte kıyâmet o zamandır." İşçisi, memuru, emeklisi, tüccarı, çiftçisi, öğrencisi ve gazisiyle toplumun her kesimi #BizBizeYeterizTürkiyem diyor. En değerli varlığımız birlik ve beraberliğimiz! En değerli varlığımız birlik ve beraberliğimiz!" ifadelerini kullandı ve kampanyaya CİMER üzerinden destek veren vatandaşların mesajlarını paylaştı.

İşte Türkiye'nin tek yürek olduğunu gösteren o mesajlar...