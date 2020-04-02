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| Ceza infaz indirimi düzenlemesi maddeleri! 2020 Af yasası ne oldu, Meclis'ten ne zaman çıkacak?

Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin ortak teklifiyle Meclis'e sunulan hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Ceza infaz indirimi düzenlenmesi kapsamında dün ilk olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açıklamalar yapıldı. Daha sonra ise AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan 70 maddeden oluşan infaz düzenlemesi kapsamı ve detayları açıklandı. Özkan, af yasası son durum hakkında bilgi verirken düzenlemenin hangi suçları kapsam altına aldığına değindi. Bu noktada, 'Af yasası ne zaman çıkacak, uyuşturucu kapsıyor mu?' sorusu da cevabını buldu. Bugün gelen son dakika haberine göre, ceza infaz indirimi için kritik tarih açıklandı. Peki, 2020 af yasası ne zaman çıkacak, kimlere vuruyor? İşte, af yasası son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 2.4.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 09:33 ABONE OL
AF YASASI SON DAKİKA | Ceza infaz indirimi düzenlemesi maddeleri! 2020 Af yasası ne oldu, Meclis'ten ne zaman çıkacak?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında erkene çekilen ve kamuoyunda olarak da bilinen infaz düzenlemesi hakkında haberleri peş peşe geliyor. Dün, önce Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açıklama yapılmış ve düzenlemenin detaylarına değinilmişti. Bu gelişmenin ardından, saatler 16.00'yı gösterdiğinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından ceza infaz indirimi düzenlemesi kapsamı hakkında bilgi verildi. Özkan, 70 maddeden oluşan teklifin tamamlandığını belirtirken hangi suçları kapsam altına aldığını tek tek açıkladı.

AF YASASI KİMLERE VURUYOR, HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kendisine yöneltilen 'Af yasası kimleri kapsıyor, uyuşturucuya vuruyor mu?' sorusuna yanıt vererek infaz indirimi düzenlemesinin hangi suçları kapsam altına aldığını açıkladı. Buna göre, istismar, kadına şiddet, uyuşturucu, kasten işlenen cinayetler ve terör suçları kapsam dışı bırakıldı.

2020 AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE? KRİTİK TARİH BELLİ OLDU

Gelen son dakika haberine göre, 2020 af yasası ve infaz indirimi düzenlemesi kapsamında kritik tarih belli oldu. Peki, Af yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? İşte, ceza infaz düzenlemesi son gelişmeler...

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AF YASASI SON DAKİKA | Ceza infaz indirimi düzenlemesi maddeleri! 2020 Af yasası ne oldu, Meclis'ten ne zaman çıkacak?
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