AF YASASI SON DAKİKA | Ceza infaz indirimi düzenlemesi maddeleri! 2020 Af yasası ne oldu, Meclis'ten ne zaman çıkacak?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında erkene çekilen ve kamuoyunda af yasası olarak da bilinen infaz düzenlemesi hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Dün, önce Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açıklama yapılmış ve düzenlemenin detaylarına değinilmişti. Bu gelişmenin ardından, saatler 16.00'yı gösterdiğinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından ceza infaz indirimi düzenlemesi kapsamı hakkında bilgi verildi. Özkan, 70 maddeden oluşan teklifin tamamlandığını belirtirken hangi suçları kapsam altına aldığını tek tek açıkladı.

AF YASASI KİMLERE VURUYOR, HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kendisine yöneltilen 'Af yasası kimleri kapsıyor, uyuşturucuya vuruyor mu?' sorusuna yanıt vererek infaz indirimi düzenlemesinin hangi suçları kapsam altına aldığını açıkladı. Buna göre, istismar, kadına şiddet, uyuşturucu, kasten işlenen cinayetler ve terör suçları kapsam dışı bırakıldı.

2020 AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE? KRİTİK TARİH BELLİ OLDU

Gelen son dakika haberine göre, 2020 af yasası ve infaz indirimi düzenlemesi kapsamında kritik tarih belli oldu. Peki, Af yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? İşte, ceza infaz düzenlemesi son gelişmeler...