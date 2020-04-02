Almanya’da koronadan ölüm oranı kandırmacası!

Henüz birkaç gün öncesine kadar inanılmaz düşük ölüm oranları ile dikkat çeken Almanya'da durum tersine döndü. Hasta sayısı 20 bin seviyesinde seyrederken önlemlerin gevşetilmesini düşünen Almanya, şimdi önlemleri 20 Nisan'a kadar uzattı. Sadece 9-10 gün gibi süre içinde ölen insanların sayısı 100'den 1000'e, hastaların sayısı da 25 binden 84 bine çıktı. Son rakamlara göre 84 bin 264 kişinin hasta olduğu Almanya'da 1074 kişi yaşamını yitirdi. Ölüm oranı son rakamlara göre yüzde 1,27. Ancak bu rakam, Almanya'da özellikle sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı uzmanlar da, gerçek rakamların daha yüksek olduğundan hareket ediyor.



(Spiegel: Almanya'da rakamlar hiç güvenilir değil)

GERÇEK RAKAMIN 5 İLE 10 MİSLİ...

Almanya'nın en önde gelen istatistikçilerinden olan Gerd Antes açıklanan rakamların çok belirsiz olduğunu belirtti. Antes, "Rakamlarla ilgili çok önemli iki sorun var. Kaç kişiye koronavirüs bulaştığını bilmiyoruz. Her gün kaç kişinin hastalandığını bilmiyoruz. Ayrıca gerçekten bu hastalıktan ölen kaç insan olduğu da belirsiz" dedi. Rakamların her gün kimin test sonucunun pozitif çıktığını gösterdiğine dikkat çeken uzman, "Ama gerçekten kaç kişinin hasta olduğunu bilmiyoruz. Uzmanlar, gerçek rakamın 5 ile 10 misli raha fazla olduğunu tahmin ediyor. Bana göre gerçek sayı, 20 misli" diye konuştu.

KAYITLARA NE YAZILIYOR?

Sosyal medyada, Almanya'daki ölüm oranlarının düşük olmasının nedenlerinden biri olarak, ölüm nedenlerinin kayıtlara koronavirüs diye geçilmemesi gösteriliyor. Örneğin koronavirüs bulaşan bir hastanın ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği, kalbinin durması veya bir başka neden olabiliyor. Virüs nedeniyle kalp yetmezliğinden ölen biri istatistiklere "kalp" olarak geçiyor. Ancak bu konuda Alman makamları hiç bilgi vermediği gibi, hastaneler de yorum yapmaktan kaçınıyor. Ama bu durum, sosyal medyada sıkça tartışılıyor.

"KAÇI OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

Ayrıca Almanya'da ölenlere sonradan test yapılmamasının da oranları düşük tuttuğu ileri sürülüyor. Focus dergisinin konuyla ilgili haberinin altına bir okur yaptığı yorumda ölenlerin sayısının az gösterildiğini iddia etti. Okur, "Almanya'da hastalığın yayılmaya başlamasından bu yana 14 gün geçti. Ortalama olarak günde 2 bin 500 kişi ölüyor Almanya'da. Demek ki bu süre içinde toplam 35 bin insan yaşamını yitirdi. Bunların yüzde 30'unda koronavirüs vardı. Yani, virüsü taşıyan birçok insan öldü. Kaçının virüs nedeniyle öldüğü ise belli bile değil" dedi.

"SAYI DAHA FAZLA"

Alman basını da, Almanya'da ortaya çıkmayan enfekte insan sayısının kat kat fazla olduğundan hareket ediyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet de gizli kalan çok sayıda hasta olduğundan hareket ediyor. Laschet'in verdiği bilgiye göre doktorlar, gerçek hastaların sayısının resmi açıklamanın 7 veya 10 misli üzerinde olduğunu düşünüyor. Ancak Almanya'da bazı uzmanlar adamları, enfekte olup da istatistiklere yansımayan hastaları üçe ayırıyor:

Testi pozitif çıkıp da kayıt altına alınmayanlar

Sistematik olarak görmezden gelinenler / farkedilmeyenler

Gecikmeli olarak hasta olduğunu farkedenler

RAKAMLAR GEÇ GELİYOR

ROBERT Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, Almanya'da gizli kalan vaka sayısı hakkında bir tahminde bulunamayacağını söyledi. Ancak hiç kimse gerçek enfekte sayısını bilmiyor. Almanya halen günde yaklaşık 50 bin test gerçekleştiriyor. Testler sadece çok ciddi hastalık belirtisi gösterenlere test yapılıyor.

Almanya'da günlük istatistikleri RKI açıklıyor. Ancak bu rakamlar çok gecikmeli geliyor. Hatta bazı uzmanlar, bunların 2 hafta öncesinin sayıları olduğunu belirtiyor. Bir yandan gecikmenin nedenlerinden biri de bürokrasi. Doktor, hastane veya laboratuar sonucu pozitif olan bir testi önce yerel sağlık müdürlüğüne bildiriyor. Orası eyalete ilettikten sonra bilgi Robert Koch Enstitüsü'ne iletiliyor. Özellikle de haftasonunda bu bilgilerin çok gecikmeli olarak merkeze ulaştığı biliniyor.

Öte yandan enstitü, bundan böyle sadece iki haftada bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi. Soruların ise önceden bildirilmesi gerekiyor.