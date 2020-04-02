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Başkan Erdoğan açıkladı! 20 Nisan'da hizmete açılıyor

Başkan , 2 bin 682 yataklı 'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 20:54 ABONE OL
Başkan Erdoğan açıkladı! 20 Nisan'da hizmete açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Türkiye'nin şehir hastaneleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.

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Başkan Erdoğan açıkladı! 20 Nisan'da hizmete açılıyor
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