Corona virüsü olan şehirler son dakika açıklandı | Hangi ilde kaç corona virüs vakası var? İşte il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları...

Corona virüsü vaka sayıları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Corona virüs vakalarının, İtalya'daki gibi bir tabloya sebebiyet vermemek için açıklanmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre corona virüs vakaları ve vefat sayılarını paylaştı. Türkiye'de son durumu da paylaşan Bakan Fahrettin Koca, güncel vaka sayısı ve günlük yapılan test verileri, Sağlık Bakanlığı tablosunda yerini aldı. Peki, Türkiye'de hangi ilde kaç corona virüsü vaka sayısı var?

VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISINI GÖSTEREN TABLO YAYINLANDI!

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...