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Corona virüsü olan şehirler son dakika açıklandı | Hangi ilde kaç corona virüs vakası var? İşte il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları...

Corona virüsü vaka sayıları ile ilgili son dakika haberi geldi ve haritalı veriler yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantısı sonrası ilk defa corona virüsü görülen iller ve hangi ilde kaç vaka sayısı olduğu açıkladı. Peki, hangi ilde ne kadar corona virüsü vakası ve ölümle sonuçlanan vaka var? Haberimizde, 'de son durum ve hangi şehirde kaç tane corona virüsü vaka sayısı olduğu yer almaktadır. Bu açıklanan listede en çok dikkat çeken veriler, İstanbul Ankara İzmir corona virüsü vaka sayıları ve ölü sayıları olarak karşımıza çıkıyor. İşte, hem Türkiye'deki güncel corona virüsü vaka, ölü, entübe hasta ve iyileşen hasta sayısı ile dünya genelinde canlı koronavirüs haritası ile vaka sayıları...

Giriş Tarihi: 2.4.2020 07:11 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 07:12 ABONE OL
Corona virüsü olan şehirler son dakika açıklandı | Hangi ilde kaç corona virüs vakası var? İşte il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları...

Corona virüsü vaka sayıları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Corona virüs vakalarının, İtalya'daki gibi bir tabloya sebebiyet vermemek için açıklanmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre corona virüs vakaları ve vefat sayılarını paylaştı. 'de son durumu da paylaşan Bakan Fahrettin Koca, güncel vaka sayısı ve günlük yapılan test verileri, Sağlık Bakanlığı tablosunda yerini aldı. Peki, Türkiye'de hangi ilde kaç corona virüsü vaka sayısı var?

VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISINI GÖSTEREN TABLO YAYINLANDI!

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

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Corona virüsü olan şehirler son dakika açıklandı | Hangi ilde kaç corona virüs vakası var? İşte il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları...
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