Halk TV'de skandal! Vakaları ölüm olarak verdiler

CHP'li Halk Tv coronavirüs rakamlarını kelime oyunları ile yalan haberlere dönüştürmeye devam ediyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı sağlık çalışanlarına ilişkin bilgileri izleyicilerine yanlış aktaran Halk TV büyük tepki topladı. Haber bülteninde coronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısını 'Coronavirüsten ölen sağlık çalışanları' olarak veren Halk TV izleyicileri ve sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki aldı.

İşte Halk TV'deki o anlar;

Halk TV'de skandal corona virüsü provokasyonu! | Video

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