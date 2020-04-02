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'de skandal! Vakaları ölüm olarak verdiler

, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın '601 sağlık çalışanımız corona virüsüne yakalandı' şeklindeki açıklamasını çarpıtarak alt yazıda, '601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti' şeklinde verdi. İşte kelime oyunu ile algı oluşturmaya çalışan Halk TV'nin düştüğü durum...

Giriş Tarihi: 2.4.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 18:00 ABONE OL
Halk TV'de skandal! Vakaları ölüm olarak verdiler

CHP'li Halk Tv coronavirüs rakamlarını kelime oyunları ile yalan haberlere dönüştürmeye devam ediyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı sağlık çalışanlarına ilişkin bilgileri izleyicilerine yanlış aktaran Halk TV büyük tepki topladı. Haber bülteninde coronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısını 'Coronavirüsten ölen sağlık çalışanları' olarak veren Halk TV izleyicileri ve sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki aldı.

İşte Halk TV'deki o anlar;

Halk TV'de skandal corona virüsü provokasyonu! | Video

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Son dakika... ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha coronavirüs görüldü

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Halk TV'de skandal! Vakaları ölüm olarak verdiler
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