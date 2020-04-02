'Her şey ülkemle gurur duyuyorum' demesiyle başladı! Mehmet Çilingiroğlu ve Didem Arslan Yılmaz arasında gergin anlar...

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, ekonomiler ve sağlık sistemleri çöktü. Milyonlarca kişi işsiz kalırken, maddi geçim zorluğu ile hastanelere gitmekte güçlük çekiyor. Özellikle ABD'de pahalı sağlık sistemi hastalara zor günler yaşatıyor. Ülkedeki sağlık sisteminin yaşattığı zorlukları ABD'de yaşayan Türk Profesör Mehmet Çilingiroğlu Habertürk TV canlı yayınında aktardı. Çilingiroğlu, Türkiye'nin sağlık altyapısının gücüne dikkat çekti, "Sizler çok şanslısınız. İşsiz bile kalsanız 50 TL SGK ödemesi ile ilaç alıp, tedavi olabiliyorsunuz. Allah devletimizden raz olsun. Hükümetimizden razı olsun" dedi.

ABD'DE 33 MİLYON KİŞİ İŞSİZ

Koronavirüs salgınının işsizliği artırdığına değinen Çilingiroğlu, "33 milyon kişi ABD'de işsiz kaldı. Bu insanların psikolojik süreçleri var, ilaçlarını nasıl alacakları var. ABD'de ilaç almak, tedavi olmak ne kadar pahalı biliyor musunuz? Göğüs ağrısı için hastaneye gidiyorsunuz, 20 bin dolar istiyorlar. Adam şu anda evinin kirasını ödeyemiyor. Nasıl tedavi olacak?" diyerek ülkedeki kaosu canlı yayında gözler önüne serdi.

Sözlerini Türk sağlık sistemine vurgu yaparak sürdüren Çilingiroğlu, "Sizler şanslısınız 50 TL veriyorsunuz, işsiz bile olsanız SGK'ya üye olarak ilaçlarınızı alabiliyorsunuz, tedavi olabiliyorsunuz. Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun. Böyle bakıldığında elbette ki Türkiye çok daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.

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TARTIŞMA ÇIKTI, YAYINI TERK ETTİ

Çilingiroğlu, ABD'deki ve dünyadaki aşı, terapi, tedavi çalışmalarını yakından inceleyen isimler arasında yer aldığını belirterek, son durumu anlattı. Sık sık sözünün kesilmesine ve Moderatör Didem Arslan Yılmaz'ın tavrına sinirlenen Çilingiroğlu programı terk etti. Arslan Yılmaz son ana kadar kalması için baskı yaptığı Çilingiroğlu'nun yayından ayrılmasının ardından, "Kendi ayrılmasa ben gönderecektim' anlamına gelen sözleri sarf edince sosyal medya ayağa kalktı. Arslan Yılmaz'a sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyürken, Çilingiroğlu'na destek yağdı. Didem Arslan Yılmaz hashtagi gündemde birinci sıraya yükseldi.

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ARSLAN YILMAZ'A TEPKİ YAĞDI

İşte Arslan Yılmaz'a sosyal medyadan gelen o tepkilerden bazıları...

Her şey Prof. Mehmet Çilingiroğlu'nun Türk hükümetini övmesi, Ülkemle gurur duyuyorum demesiyle başladı

Önce #DidemArslanYılmaz ın kaşı gözü o yana bu yana yamuldu sonra hocayı çıldırtıp yayından ayrılmasını sağladı

Ülkesiyle gurur duyan bir kişiye bu tahammülsüzlük neden Didem?

Her şey Mehmet Çilingiroğlu'nun Türk hükümetini övmesi, ülkesiyle gurur duyması ve Çin'in kominist yapısını tenkidiyle başladı! @Haberturk'teki iki bayan bundan rahatsızlık duydu ve kaş göz hareketine başladı! Neden??? #DidemArslanYılmaz

Nedense Türkiye'yi küçümseyen Batı'yı öven herkes el üstünde tutuluyor ama güzel ülkemizi övenler ile dalga geçiliyor, saygısızlık ediliyor. Sanırım herkes Şerefi kadar vatansever...

#DidemArslanYılmaz

Ekranda böyle spikerler görmek istemiyorum!Kaş göz yapıp gülmeler,ukalaca tavırlar,haddini bilmeyn bir uslup!Ülkemizin doktorlarına,devletimize güveniyorum ben.Hocanın hangi sözü rahatsız etti seni!Ben izlerken sinirlendim,Prof Mehmet Bey yine iyi dayandı sana #DidemArslanYılmaz

Yayına davet edeceksin "ADAM" Vatan sevdalısı çıkınca ukalalık yapacaksın tam bir evlilik proğramı sunucususun #DidemArslanYılmaz

Türkiye hakkındaki övgü dolu konuşmaları tahammül edemeyecek kadar mı vatanınızdan nefret ediyorsunuz #DidemArslanYılmaz!?

Prf.dr.Mehmet Çilingiroğlu California Üniversites'inden canlı yayına bağlanıyor.Belki haftalar sonra bizim yaşayacağımız tabloyu kendisi şuan orada yaşıyor, bilgilendirmeye çalışıyor,şu saygısızlığa bakın!

Pr.Dr.Mehmet Çilingiroğlu yayından ayrılınca, sanki yayın boyu ona yeterince saygısızlık yapmamışsınız gibi bir de söylediğiniz lafa bak."Biz bize kaldık, zaten Türk'ün Türk'ten başka dostu yok" Bu ne terbiyesizliktir! O da bir Türk,hatırlatmak isterim!