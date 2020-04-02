Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama

Af yasası son dakika haberleri: Ceza infaz indirimi son durum! Af yasası ne zaman çıkacak, uyuşturucuyu kapsıyor mu?

SON DAKİKA HABER: Af Yasası ve Ceza İnfaz İndirimi ne zaman çıkacak, son durum ne? Ceza İnfaz Düzenlemesi hangi suçları kapsıyor?

Adalet Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi! 2020 Af yasası ne zaman çıkacak; ceza infaz indirimi hangi suçları kapsıyor; işte son durum...

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak bir müessese olarak getiriyoruz. Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle. Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır.