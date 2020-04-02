Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak bir müessese olarak getiriyoruz. Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle. Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır.
Giriş Tarihi: 2.4.2020 13:23Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 13:29ABONE OL
Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak bir müessese olarak getiriyoruz. Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle. Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır.