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haberi: İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti! , kaçta kapanıyor?

Corona virüs tedbirleri konusunda gelişmeleri yaşanıyor. ; eczacılardan gelen talep doğrultusunda şehirde faaliyet gösteren serbest eczanelerin çalışma saatlerinin değiştiğini açıkladı. Buna göre eczane açılış kapanış saatleri kaç oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 2.4.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 11:47 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti! Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

#EvindeKalİstanbul etiketiyle paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; serbest eczanelerin çalışma saatlerinin değiştiğini açıkladı. İstanbul'da eczaneler kaçta açılacak kaçta kapanacak? Pazar günleri dahil olmak üzere eczaneler saat 09:00'da açılacak ve 18:00'de kapanacak. Daha önce de market ve kargoların çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti.

Yine corona virüs önlemleri kapsamında bazı bankalar çalışma saatlerini yeniden düzenlemişti. Normalde sabah saat 09:00'da mesaiye başlayan bankalar, 17:00'de kapanıyordu.

İŞTE ÇALIŞMA SAATİ DEĞİŞEN BANKALAR...

  • HALKBANK 09:00- 17:00
  • AKBANK 12:00 - 17:00
  • GARANTİ BANKASI 12:00 - 17:00
  • İŞ BANKASI 12:00 - 17:00
  • TEB BANKASI 12:00 - 17:00
  • VAKIFBANK 09:00 - 17:00
  • ZİRAAT BANKASI 09:00 - 17:00

DAHA ÖNCE DE MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞMİŞTİ

Corona virüs önlemleri kapsamında daha önce de marketlerin açılış kapanış saatleri değişmişti. 81 ilde A101, BİM, FİLE, ŞOK, MİGROS gibi tüm yerel marketlerin açılış saati 10:00, kapanış saati 20:00 olarak değiştirildi.

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Son dakika haberi: İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti! Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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