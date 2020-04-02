Son Dakika: 'Türkiye Gerçekleri' hesabının yöneticisi Mesut Aykin gözaltına alındı

Güvenlik güçleri sahte isimlerle hesap açıp provokatif paylaşımlar yapan ve terör örgütlerine hizmet eden hesap sahiplerinin peşini bırakmıyor.

Dün 'Ankara Kuşu' isimli hesap üzerinden yalan ve provokatf paylaşımlar yaptığı belirlenen Oktay Yaşar isimli şüpheli gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuryet Başsavcılığı tarafındsn verilen gözaltı kararı üzerine Oktay Yaşar Gebze'deki evinden alınarak Ankara'ya getirilmişti. Beşyüz binden fazla takipçisi olan söz konusu hesaba erişim yapılamıyor.

BİR GÖZALTI DAHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün bir gözaltıya daha imza attı. Terör Suçları Bürosu tarafından 'Türkiye Gerçekleri' isimli Twitter hesabı üzerinden FETÖ propagandası yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hesabı yönettiği belirlenen Mesut Aykin hakkında gözaltı kararı verdi.

Mesut Aykin İstanbul'daki adresinden gözaltına alınıp Ankara'ya getirildi. Adresinde de arama yapıldı. Adresteki dijital materyallere el konuldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan Mesut Aykin sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımları ile biliniyor.