Tıp dünyası ona ağlıyor... Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İlk corona virüs hastasından bulaşmıştı

İstanbul Çap Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun hayatını kaybettiğini gözleri dolarak açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 603 sağlık personelinde de corona virüs olduğunu ifade etti. Dahiliye alanında ülkemizin önde gelen profesörleri arasında yer alan Cemil Taşçıoğlu kimdir, Cemil Taşçıoğlu kaç yaşındaydı? Taşçıoğlu 16 Mart'tan beri kendi fakültesinde tedavi altında bulunuyordu, çok sayıda uzman ekibin olduğu kurul tarafından tedavisi sürdürülen Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu yaşam savaşını kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları...

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun ölüm haberini oğlu Onur Taşçıoğlu verdi. İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşcıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermişti.