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Tıp dünyası ona ağlıyor... Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İlk corona virüs hastasından bulaşmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; dün akşam Türkiye'deki vaka ve ölü sayısı hakkındaki son durumu açıklarken gözleri dolu bir şekilde Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hayatını kaybettiğini ifade etti. Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşçıoğlu; Türkiye'deki ilk corona virüs hastasını tedavi ederken virüse yakalanmış ve ilerlemiş yaşı nedeniyle kurtulamamıştı. Cemil Taşçıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Vatandaşlar hem sosyal medyadan hem de Google üzerinden bu sorunun cevabını araştırıyor. Tedavi gördüğü hastanade hayatını kaybeden ünlü Profesör Cemil Taşçıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da taziye mesajı geldi. İşte 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir?' sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:03 ABONE OL
Tıp dünyası ona ağlıyor... Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İlk corona virüs hastasından bulaşmıştı

İstanbul Çap Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun hayatını kaybettiğini gözleri dolarak açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 603 sağlık personelinde de corona virüs olduğunu ifade etti. Dahiliye alanında ülkemizin önde gelen profesörleri arasında yer alan Cemil Taşçıoğlu kimdir, ? Taşçıoğlu 16 Mart'tan beri kendi fakültesinde tedavi altında bulunuyordu, çok sayıda uzman ekibin olduğu kurul tarafından tedavisi sürdürülen Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu yaşam savaşını kaybetti. İşte haberinin detayları...

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun ölüm haberini oğlu Onur Taşçıoğlu verdi. İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan , İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermişti.

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Tıp dünyası ona ağlıyor... Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İlk corona virüs hastasından bulaşmıştı
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