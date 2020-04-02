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Triaj çadırları hastane bahçelerine kuruluyor

Son dakika gelen bilgilere göre 'de hastanelere şikâyeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için oluşturulan triaj çadırları hastane bahçelerine kurulmaya başlandı. tarafından 81 ilde başlatılan çalışma 'daki bir çok hastanede tamamlandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.4.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 15:49 ABONE OL
Triaj çadırları hastane bahçelerine kuruluyor

Türkiye genelinde Corona Virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Bursa'da İl Pandemi Kurulu kararları doğrultusunda Bursa Şehir Hastanesi başta olmak üzere; Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine triaj çadırları kuruldu.

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Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halim Ömer Kaşıkcı, daha önce hastanelerin kapı girişlerinde yapılan kontrollerin artık hastane bahçesine kurulan çadırlarda yapılacağını belirtti.

'TEMAS MİNİMUM SEVİYEDE'

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm hastanelerde tedbirleri artırdıklarını söyleyen Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Triaj çadırları şüpheli vakaların ayrılması açısından önem arz ediyor. Tüm hastalarımızın ilk müracaat ve muayenelerini bu çadırlarda yaparak, ilgili polikliniklere yönlendirilmesini sağlayacağız. Böylece şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alarak, temasının azaltılması amaçlıyoruz" dedi.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bursa'da Corona Virüs ile mücadele kapsamında hastanelerde sıkıntı yaşatacak bir durum olmadığını belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Başta kamu hastaneleri olmak üzere tüm özel ve devlet hastanelerinde sağlık personellerimiz canla başla çalışıyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Triaj çadırları hastane bahçelerine kuruluyor
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