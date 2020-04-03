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, koronavirüs sayısıyla geri döndü

Türkiye’nin efsane dergilerinden , yeni yüzüyle yeniden yayında. Özel sayı ile çıkan dergi, kapağına koronavirüs dosyasını taşıdı

Giriş Tarihi: 3.4.2020 ABONE OL
Aktüel, koronavirüs sayısıyla geri döndü
Türkiye'nin efsane dergi markalarından Aktüel, "Yeni Aktüel Weekend" olarak okuyucularına yeniden merhaba dedi. Dergi, ilk sayısında koronavirüs özel dosyasını kapağına taşırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın değerlendirmeleri kapak konusuna taşınıyor. Koronavirüs ile ilgili bilgi kirliliğine karşı, uzmanların desteğiyle doğru, teyitli ve komplo teorilerinden arındırılmış bilgiler sunmayı amaçlayan dergiye konuşan Kara'nın, "sosyal izolasyon konusunda vatandaşın destek vermesi durumunda nisan ayı sonundan itibaren vakaların azalabileceği" değerlendirmeleri de yer alıyor.
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Aktüel, koronavirüs sayısıyla geri döndü
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