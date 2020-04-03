Ankara Kuşu hesabının yöneticisi Oktay Yaşar ‘FETÖ propagandası suçundan tutuklandı

Gözaltına alınan Ankara Kuşu'nun emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Hesabı yönettiği tespit edilen Oktay Yaşar, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşar, savcılık işlemleri ardından 'FETÖ propagandası' yapma suçlamasıyla tutuklandı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden uzun zamandır provokatif paylaşımlar ve yalan bilgiler paylaşan Ankara Kuşu isimli kullanıcı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılık, hesabın kullanıcısının Oktay Yaşar olduğunu tespit etmesi ardından Yaşar geçtiğimiz sabaha karşı Gebze'deki ikametinden gözaltına alınmıştı. Evinde arama yapılan Yaşar, buradan Ankara'ya götürülmüştü.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Ankara Kuşu'nun emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Hesabı yönettiği tespit edilen Oktay Yaşar, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşar, savcılık işlemleri ardından 'FETÖ propagandası' yapma suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu işlemleri de tamamlanan Yaşar, atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.