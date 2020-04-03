Başkan Erdoğan: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hatırası hep yaşayacak

OĞLU'NDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ve BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya babasının isminin Okmeydanı Eğitim Araştırma hastanesine verilmesi kararından dolayı teşekkür etti.

Sosya medya hesabından paylaşım yapan Onur Taşçıoğlu "Babam Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BŞKAN ERDOĞAN'DAN YANIT: TAŞÇIOĞLU İLHAM KAYNAĞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Onur Taşçıoğlu'nun teşekkür mesajına yanıt verdi. Başkan Erdoğan yanıtında "Sevgili Onur... Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.



