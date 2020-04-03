Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu! KOVİD-19'a karşı mücadelede yeni adımlar...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin tabloyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde hayatı normale döndürmek, 83 milyon olarak bizim elimizde. Kovid-19'a karşı mücadele çerçevesinde attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkıp tehdit tam olarak ortadan kalkıncaya kadar kurallara harfiyen uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda yeni tedbirlere ilişkin başlıkların sıralandığı bir tabloya da yer verdi. Tabloda, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem, KORONA yaz, 8119'a gönder. 10 TL bağışta bulun." mesajı da yer aldı.

İŞTE YENİ TEDBİRLER....

30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞINA KAPATILDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz." dedi.

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, salgınla mücadele çerçevesinde attıkları adımlara bu gece yarısı itibarıyla yenilerini ekleyeceklerini bildirdi.

Daha önce şehirler arası toplu taşımayı izne bağladıklarını, kendi arabalarıyla şehirler arası yolculuk yapan vatandaşları da şehir girişlerinde kontrole tabi tuttuklarını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu gece itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek. İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları, kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını, ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız."

20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bir başka tedbire işaret eden Erdoğan, "Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına, karantina altına almak durumundayız. Yani '65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil' diye elimizde böyle bir garanti yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sadece çalışma ve temel ihtiyaç malzemelerini temin için sokağa çıkmasını, bunun dışında herkesin evinde kalmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

"İKAZLARA UYMAYANLARA GEREKEN İDARİ VE ADLİ CEZALAR UYGULANACAKTIR"

Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlar için de yeni bir uygulama başlattıklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır. Tüm bunlara ilave olarak, Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler, yarından itibaren İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

Erdoğan, "Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığını hem de onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır. Ülkemizde hayatı ne zaman normalde döndürebileceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek, salgının seyrini o derece hızlı kontrol altına alır ve tehdidi tamamen ortadan kaldırabiliriz. Aksi halde bugün üzüntüyle takip ettiğimiz kimi ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır. Milletime güveniyorum. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerine şahit olabiliyoruz." dedi.