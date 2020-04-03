Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'ye Atatürk'ün "Tekalif-i Milliye" emirleri ile cevap

Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kampanyaya karşı çıkan CHP'ye Atatürk'ün 10 maddelik Tekalif-i Milliye emirleri ile cevap verdi.

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Atatürk'ün "Tekalif-i Milliye" emirleri ile cevap | Video





"KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLARKEN ATATÜRK..."



Kampanyaya katılan vatandaşlara ve kurumlara şükranlarını sunan Erdoğan, "Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir. Halbuki bizim tarihimizde çok sayıda bu tür ve hatta daha ötesi dayanışma örnekleri vardır. Mesela Kurtuluş Savaşı başlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tekalif-i Milliye denilen 10 maddelik bir emir yayımlamıştır. Bu emirle milletimizin elinde bulunan silahtan cephaneye giysiden yiyecek içeceğe, makineden binek hayvanlarına kadar savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına mecburiyetin ötesinde bir gönüllülükle iştirak ederek, kendisinin ve evlatlarının geleceği için varını yoğunu devletine vermekten çekinmemiştir. Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak milletten ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermişlerdir." şeklinde konuştu.