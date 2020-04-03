BTK’dan vatandaşa izinsiz SMS gönderen şirketlere dava!

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 2medya.org isimli internet sitesinde yetkisiz olarak toplu SMS hizmeti sunulduğu, söz konusu internet sitesinin suç işlediği ihbar edildi. İhbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu internet sitesinin BTK'dan yetkilendirilmeksizin ve elektronik haberleşme hizmetinin yürütülmesi için ruhsat ve izni olmadığı ortaya çıktı. Siteden binlerce kişiye eğitim kurumlarıyla ilgili mesajlar atarak tacizde bulundukları tespit edildi.

15 BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturmada site yetkilisinin ifadesine başvurdu. Yetkili O.U., SMS hizmeti vermek için BTK'dan izin alınmasının gerekli olduğunu bilmediğini ileri sürerek suç işlemediğini iddia etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda O.U.'nun suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini, BTK'dan izin almadan toplu SMS hizmeti veren bir sistem kurup kullandığını belirterek '5809 sayılı muhalefet' suçundan dava açtı. Sitenin yetkilisi O.U., hakkında on beş bin güne kadar adlî para cezası istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.



