Dünyaya kara gün dostu olduk

Yeni tip koronavirüs ile ülke içinde etkili mücadele eden Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelen yardım taleplerine kayıtsız kalmadı. Avrupa'dan 32, Afrika'dan 27, Asya'dan 25 ve Amerika'dan 9 olmak üzere toplam 93 ülke işbirliği, yardım ve istisnai izin talebinde bulundu. Bu ülkelerden 32'sinin taleplerine karşılık verdik. Virüs salgınından en fazla etkilenen İtalya ve İspanya'nın yanı sıra Almanya'ya tıbbi maske, Azerbaycan, KKTC, İran, Ukrayna, Kırgızistan, Çin, İran ve Romanya'ya da tıbbi ekipman ve dezenfektan teslimatı gerçekleştirdi. Tıbbi destek verilecek ülkelerin arasında İngiltere'de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözleriyle önceki gün askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilen İtalya ve İspanya başbakanlarına bir de mektup gönderdi. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye gönderdiği mektupta, tüm dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Dostumuz ve müttefikimiz İtalya, salgınla mücadelede en ön cephede yer alan ülkelerden. Dostluğun nişanesi olarak, Türk Kızılay'ı aracılığıyla İtalya'ya yardım malzemesi göndermiştik. NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben de, askeri kanallarımızdan ilave malzeme sevk ediyoruz. Türkiye, İtalya'nın kara gün dostu olduğunu gösterirken, İtalyan basınında ülkemizi haksız yere itham eden, tıbbi malzemelere el konduğunu ileri süren mesnetsiz haberlere de rastladık. Bu konuda, İtalyan makamlarınca yapılan sağduyulu açıklamalardan duyduğumuz memnuniyeti ayrıca ifade etmek isterim."Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e gönderdiği mektupta da benzer ifadeler kullanırken şunları söyledi: "Türkçemizde "Dost kara günde belli olur" diye bir atasözümüz vardır... AB'nin dahi engeller koyduğu bir ortamda, tüm imkanlarımızı zorlayarak, tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, tüm kolaylığı da sergiliyoruz."