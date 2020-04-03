FOX, Halk TV ve İmamoğlu’nun ağzındaki sakız

FOX TV canlı yayınında Fatih Portakal 'yerel hükümetler 'tabirini kullandı, büyük tepki çekti. Halk TV'de de yerel hükümet kavramı başka söylemlerle dile getirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ie bugün "İBB, Anayasa'nın öngördüğü şekliyle, devletin ta kendisidir. Devlet eliyle, insanlarına katkı sunma konusunda kimsenin fetvasına ihtiyacı da yoktur" diyerek kanunlarda yazılan hükmü hiçe saydığını duyurdu. Anayasa'da "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" ibaresi tekrar akla geldi.

FOX TV'de Fatih Portakal'dan skandal bölücü açıklama | Video

FOX TV sunucudu Fatih Portakal, "Gerek merkezi hükümetler gerek yerel hükümetler. Hangi parti olursa olsun, bunda bile siyaset yapıyorlar" lafını televizyon ekranlarında telaffuz etti. Bu tanımlamayla Portakal, Türkiye'de sanki eyalet sistemi varmış algısı oluşturmaya çalıştı. Fatih Portakal'ın sözlerini duyanlar da şaşkınlık yaşadı. Yerel hükümetler sözünü telaffuz eden, Portakal ile ilgili terör örgütü PKK'nın yerel yapı düşüncesiyle paralellik gösterdiği konuşuldu.

Bunula birlikte, HALK TV'de de benzer söylemler Koronavirüsü salgını döneminde yaşanan gelişmeler sonrası daha açık sarf edilmeye başlandı. Sosyal medyada da bu cümlelere tepki gösterildi.

YEREL HÜKÜMET TABİRİNİN BİR CEZASI VAR MI?



Türkiye Devleti'nin bir bütün olduğu, yerel yönetimlerin bir hükümet olmadığı, Türkiye Devleti sisteminde, belediye hizmetlerini ifa etme yetkisinden başka 'devletcikmiş' gibi hareket tarzının ve bunu dillendirmenin cezasının kanunlarda ne olduğu merak konusu oldu. Anayasa'da "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" ibaresi üçüncü maddede geçiyor.

CHP-HDP ittifakı sonrası yerel seçimlerdeki söylemler sonrası PKK ideolojisinin CHP'nin belediyelerinden, CHP'yi destekleyen bazı kesimlerden tarafından dillendirilmeye başlanmıştı. Terör örgütü PKK'nın ideolojik yapısında da (özerk yönetim modeli) yerel hükümet kavramı bulunuyor. Bu tabiri kullanmakla amacın ne olduğunu sorgulayan gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN TÜM BELEDİYELERİ UYARILDI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamasında "Bu kampanyalar sadece devletimizin, Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi İçişleri, Valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Belediyelerimiz valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır. Gücü dağıtmış oluruz. Buna kimsenin hakkı yok. Yasalarımız da buna müsaade vermiyor" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sadece CHP'li belediyeler değil, tüm belediye başkanlarına koronavirüsü salgını neticesinde başlayan yardım seferberliğinin devletin yardım seferliği olduğunun altını çizmiş, bu canlı yayınla aslında tüm belediyeleri uyarmıştı.

YARDIM KAMPANYASI İÇİN TÜRKİYE DEVLETİ VALİSİNİN İZNİ GEREKLİ



Türkiye Devleti'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturma istiyorsunuz" diye açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Devleti'nin valilerinin iznine tabii olan bağış kampanyalarının dışında herhangi bir kurumun bağış kampanyası yapmaması gerektiğinin altını çizdi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında ise "Belediye Kanunu ile düzenlenen husus net bir şekilde bağıştır ve her bir vatandaşın başvurusu üzerine yetkili organın vereceği kararlar çerçevesinde işlem yapılabilecektir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun yardım toplaması hususları ile bir ilişkisi bulunmamaktadır" denilmişti. İBB Hukuk Müşavirliği ise genelge ile paraların toplandığı hesaplara haciz konulması kararı için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açacağını duyurmuştu.

İSTANBUL TÜRKİYE DEVLETİ'NİN BİR ŞEHRİ!



Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şehri olan İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Devleti'nin aldığı kararları Anayasa'ya göre uymakla hükümlü ve devletin belirttiği şekilde hareket tarzı belirlemesi gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "İBB, Anayasa'nın öngördüğü şekliyle, devletin ta kendisidir. Devlet eliyle, insanlarına katkı sunma konusunda kimsenin fetvasına ihtiyacı da yoktur. İBB, 16 milyon insanın kurumu" diyerek Türkiye'nin bir şehri olduğunu es geçerek, İstanbul başlı başlına bir 'devletmiş' gibi bir açıklamada bulundu.

Sosyal medyadan tepkiler yağdı. Sosyal medya kullanıcısı Emrah Özkoca, "Bu nasıl bir açıklama? İstanbul Büyükşehir Belediyesi devletin ta kendisidir ne demek? Tehlikeli açıklamalar yapan İBB Başkanı'na Devlet içinde Devlet olmadığını, olmayacağını öğretmediler m?" diye sordu. Bir diğer sosyal medya hesabı kullanıcısı ise İBB devletin ta kendisidir diyen İmamoğlu'na tavsiyem. İBB İstanbul ilinin temizliği, ulaşımı, suyu ve ihtiyacını ikmal edip İstanbul halkına hizmet birimidir, sen önce şu çöplerimizi topla, ulaşımımızı sağla ondan sonra gölge etme yeter" dedi.

"PKK, 'PORTAKAL'A TEŞEKKÜR ETMELİYİZ' DESE YERİDİR"



Türkiye'de bir grubun Türkiye Devleti içerisinde "Yerel Hükümet" ibareli bir devlet içi devlet düşüncesi olduğu FOX TV ve Halk TV ekranlarındaki söylemlerden ortaya çıkmış oldu. Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü köşe yazısında şu cümleyi kullandı: "Şu ifadesine bakar mısınız: 'Gerek merkezi hükümetler gerek yerel hükümetler...' Türkiye eyaletlere bölündü de bizim mi haberimiz yok? 'PKK'ya teşekkür etmeliyiz' aşamasından buralara geldi demek ki. PKK da (bu ifadesi nedeniyle) 'Portakal'a teşekkür etmeliyiz' dese yeridir. Lamı cimi yok; 'yerel hükümetler' ifadesi lapsustur" dedi.