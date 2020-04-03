İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı mı? İşte giriş çıkışların yasaklandığı 30 büyükşehir...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili ülkemizde de pek çok sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan corona virüsü önlemleri açıklamasında 30 büyükşehirde 15 günlüğüne araç giriş çıkışına kapatılacağına ilişkin açıklama sonrası İstanbul'a yolculuk yapmaya hazırlanan vatandaşlar arama motorlarında İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı ve giriş çıkışa kapatılan illere ilişkin bilgiler…