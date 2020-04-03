Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı mı? İşte giriş çıkışların yasaklandığı 30 büyükşehir...

’a giriş çıkışlar yasaklandı mı? İşte giriş çıkışların yasaklandığı 30 büyükşehir...

Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya akılalmaz bir hızda yayılarak enfekte ettiği ülkelerde ölümlere neden olan corona virüsüne ilişkin ülkemizde de yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda tarafından yapılan corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemler açıklamasında 30 büyükşehirde 15 günlük araç-giriş çıkış yasağı uygulanacağı ifade edildi. Bu açıklama sonrasında ’a gitmeye hazırlanan vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı mı? şeklinde sorularla araştırma yapmaya yöneldi. İşte merak edilen o sorunun cevabı ve giriş çıkışa kapatılan 30 büyükşehir…

Giriş Tarihi: 4.4.2020 01:27 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 01:25 ABONE OL
İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı mı? İşte giriş çıkışların yasaklandığı 30 büyükşehir...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili ülkemizde de pek çok sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan corona virüsü önlemleri açıklamasında 30 büyükşehirde 15 günlüğüne araç giriş çıkışına kapatılacağına ilişkin açıklama sonrası İstanbul'a yolculuk yapmaya hazırlanan vatandaşlar arama motorlarında İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı ve giriş çıkışa kapatılan illere ilişkin bilgiler…

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı mı? İşte giriş çıkışların yasaklandığı 30 büyükşehir...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA