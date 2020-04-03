O provokatörün kirli geçmişi! Hepsi tek tek ayyuka çıktı

Sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye Gerçekleri isimli hesap üzerinden provokatif ve yalan paylaşımlar yapan Mustafa Selanik mahlaslı Mesut Aykın FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat üzerine İstanbul'da Avcılar'daki evinde gözaltına alındı.





Aykın'ın Twitter'dan daha önce attığı skandal paylaşımlar gün yüzüne çıktı. Aykın'ın Türkiye Gerçekleri hesabı üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden aylar öncesinde darbe tarihini çağrıştıran tweetleri yeniden gündeme geldi.

15 TEMMUZ'U ÖNCEDEN YAZDI



Türkiye Gerçekleri isimli hesaptan, 15 Temmuz'dan bir ay kadar önce "Acele etmeyin… Temmuz bayramdan sonra başlayacak" dediği görüldü. Yine darbe girişiminden bir ay önce 15 Haziran 2016 tarihinde, "Temmuz, Temmuz…" şeklinde tweet atarak darbeyi çağrıştırdığı belirlendi.





Darbe girişiminden tam 1 ay önce 16 Haziran 2016 günü ise "Hata zincirleri devam ediyor… Temmuz ağır olur, Temmuz sıcak olur, Temmuz hepimizi yakar beyler.." demesi bu kadarına da pes dedirtti.

Türkiye Gerçekleri'nin 15 Temmuz'u çağrıştıran tweetleri şu şekilde;

25 Haziran 2016; "Bir oğlum olacak adı Temmuz. Öfkede benden fırtına, sevgide deniz ne samanyollarının ulu kervanları susuzluğumun"

25 Haziran 2016; "Ne kutup şafaklarında tanrılaşması ilkelliğimin Temmuz gibi sıcak ve bereketli Temmuz gibi uçsuz bucaksız"





KILIÇDAROĞLU SALDIRISINDA AYKIN DETAYI

Ayrıca Mesut Aykın'ın söz konusu hesap üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2016 yılında Artvin'de düzenlenen saldırıdan iki gün önce attığı tweet de yeniden gündeme düştü. Aykin'in saldırından sadece iki gün önce "Fala bakıyorum. Falda Karadeniz çıktı. Coşkulu ve sıkıntılı" yazması dikkat çekti.

DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bilindiği gibi adını Mustafa Selanik olarak duyuran Aykın, kendisini eski DHKP-C'li üst düzey yetkili olarak tanıtıyordu. Aykın'ın emniyette FETÖ'cü polislerin hakim olduğu dönemde terör şube polisleri ile samimiyeti biliniyor.

Daha önce 2016 yılında gözaltına alınan Aykın serbest bırakılmıştı.

Avukat Fidel Okan ile samimiyeti ve paslaşması ile de bir dönem gündeme gelen Mesut Aykın halen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorguda bulunuyor.



