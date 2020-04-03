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Son dakika... 5 katlı apartmana coronavirüs karantinası

’a şehir dışından gelen bir kişide coronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu, kaldığı 5 katlı apartman karantinaya alındı. Valilik şehre giriş çıkışlarda sıkı denetimler yapıyor ve şüpheli vakalarda protokolü derhal uyguluyor. İşte Elazığ'dan gelen son dakika haberleri ve coronavirüs karantinasına alınan apartmana ilişkin ayrıntılar...

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 11:26 ABONE OL
Son dakika... 5 katlı apartmana coronavirüs karantinası

Alınan bilgiye göre, Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tüm tedbirler alındı. Şehir dışından gelenlerin de kontrol edildiği kentte Sürsürü Mahallesi Zahir Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmana il dışından gelen bir kadının korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 5 katlı apartmanı karantinaya aldı.

POLİS NÖBET TUTUYOR

Polisin 24 saat nöbet tutmaya başlayarak binaya giriş ve çıkışları yasakladığı apartmanda, test sonucu pozitif çıkan kadının çocuğuna da test yapıldığı ve onunda testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kentte dün itibariyle şehir dışından gelen herkesin 14 gün süreyle karantinaya alınacağı Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından açıklanmıştı.

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Son dakika... 5 katlı apartmana coronavirüs karantinası
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