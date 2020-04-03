Türkiye’nin koca yürekli insanları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yurt genelinde sürüyor.* Elazığ'da 11 yaşındaki Berra Erdoğan, hayalini kurduğu umreye gidebilmek için kumbarasında biriktirdiği bin lirayı bağışladı. Erdoğan, "Kabe'nin kapıları kapandığı için bu hayalimi başka seneye erteledim" dedi.* Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Elanur Tan (9), tablet almak için kumbarasında biriktirdiği 230 lirayı bağışladı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da Elanur Tan'a teşekkür ederek, tablet hediye etti.* Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan ilkokul 5.sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Avaşin Tekçe, oyuncak almak için biriktirdiği 27 lirasını bağışladı. Baba Mehmet Tekçe, kumbaradan çıkan 27 lirayı kızıyla bankaya giderek yatırdı. Baba Tekçe "Oyuncak hayat kurtarmıyor ama belki onun bu katkısı birilerin hayatını kurtarabilir" dedi.* Adana'nın Ceyhan ilçesinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Hatice Çınar, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül ve Kadın Kolları Başkanı Emine Sankiray'ı arayarak emekli maaşından biriktirmiş olduğu 600 TL'sini bağışlamak istediğini söyledi. Onlar da Hatice nineyi evinde ziyaret etti. Çınar, "Allah Cumhurbaşkanımızın yardımcısı olsun. Dünya gözü ile onu görmeyi çok istiyorum" dedi.* Rize'de 155 polis destek hattını arayan 82 yaşındaki Remzi Er, emekli maaşını bağışlayarak kampanyaya destek verdi. Parayı hesaba yatıran polis, dekontunu Er'e teslim etti.* Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Rasim Tosun, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine bağış yapmak istediğini söyledi. Ekipler tarafından tutanakla teslim alınan Tosun'un 3 aylık toplam 7 bin 400 liralık emekli maaşı kampanya hesabına yatırıldı.* Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan Bünyamin Aygün (66), dışarı çıkamadığı için Vefa Destek Grubu'nu aradı. Aygün bin 650 lira olan emekli maaşı kampanya için ekiplere teslim etti. Aygün, "Karınca kararınca ben de kampanyaya katılmış oldum. Bugün yardımlaşma zamanıdır" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 120 lirayı parayı bağışlayan Hilal Su Mert'e (9) Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar aracılığıyla bisiklet hediye etti. Oktay, telefonla konuştuğu Hilal Su'ya, "Ne kadar güzel yüreğin var, Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyorum" dedi.SABAH

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