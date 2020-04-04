AF YASASI SON DAKİKA: Af yasası ne oldu ve Meclis'e geldi mi? Ceza infaz indirimi kimlere vuruyor, ne zaman çıkacak?

Yeni tip koronavirüsü tedbirleri kapsamında erkene çekilen ve af yasası infaz düzenlemesi hakkında son dakika haberleri art arda geliyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açıklama yapılmış ve düzenlemenin detaylarına değinilmişti. Bu gelişmenin ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından ceza infaz indirimi düzenlemesi kapsamı ve maddeleri hakkında bilgi verildi. Özkan, 70 maddeden oluşan teklifin tamamlandığını belirtirken hangi suçları kapsam altına aldığını ve kimlere vuracağını açıkladı.

AF YASASI KİMLERE VURUYOR, HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kendisine yöneltilen 'Af yasası kimleri kapsıyor, uyuşturucuya vuruyor mu?' sorusuna yanıt vererek infaz indirimi düzenlemesinin hangi suçları kapsam altına aldığını açıkladı. Buna göre, istismar, kadına şiddet, uyuşturucu, kasten işlenen cinayetler ve terör suçları kapsam dışı bırakıldı.

2020 AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE? MECLİS'E GELDİ Mİ?

Af yasası ve infaz indirimi düzenlemesi kapsamında kritik tarih belli oldu ve açıklandı! Peki, Af yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak?

İşte, ceza infaz düzenlemesi son dakika gelişmeleri..