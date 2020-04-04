Batman Başsavcılığı'ndan son dakika açıklaması

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki olayın kontrol altına alındığını, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda akşam saatlerinde bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olayın meydana geldiği bildirildi.

"Olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, ceza infaz kurumunun normal işleyişine döndüğü belirtildi.

Öte yandan durumu öğrenen bazı tutuklu ve hükümlü yakınlarının olayla ilgili bilgi almak için M Tipi Ceza İnfaz Kurumu önüne geldiği görüldü.