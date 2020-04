Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nda görev alan bir bilim insanının koronavirüse yakalandığını söyledi. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Koca, "Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı, 2 bin 786 yeni pozitif vaka tespit edildi. Toplam vaka 20 bin 921'e ulaştı. Bugün kaybettiğimiz 69 kişiyle toplam can kaybımız 425'i buldu. İyileşen kişi sayısı ise 484'e yükseldi. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de bin 105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var" bilgisini verdi. Koca, şunları kaydetti: Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı. Bunları Sayın Cumhurbaşkanı'na sunduk. Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Temas ve sosyal hareketlilik azalmazsa başarıya ulaşamayız. Virüse bu gücü tanımayalım.50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük. Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. Hiper tansiyon vakalarıyla ilgili daha çok 40-90 yaş aralığında görüldüğü. Burada da hayatını kaybeden vakalarımızın arttığını gösteren bir tablo. Diyabet hastalarının 40'la 85 arasında değiştiğini görüyoruz. Sokak hareketliliği beklenilen düzeye inmedi. Özellikle yaşlılarımız ve birlikte kronik hastalığı olanlar büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Hepimizin akılda tutması gereken üç kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum temas, mesafe, izolasyon. Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi. Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da 1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor.(Hayatını kaybeden sağlık çalışanları) Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu.İki haftalık zaman diliminde yurt dışından gelenlerin içindeki umreci oranı yüzde 16, Avrupa'dan gelenlerin oranı çok yüksekti. Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak psikolojik yönü, sosyolojik yönü, istatistiki boyutlarıyla, din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin, grubun oluşacağı hazırlık içindeyiz.Geldiğimiz noktada alınması gerekli yeni tedbirler var. Yayılımın hızını kesecek iki noktanın üzerinde duruyoruz. Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı. Bunları detaylarıyla Cumhurbaşkanımıza sundum. Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Sosyal hareketlilik azalmazsa başarıya ulaşamayız. Kendimizi riskten izole edelim. ANKARASAĞLIK Bakanı Koca Çin ve Dünya Sağlık Örgütü bulaştırıcılık oranını 2,7 olarak açıkladığını belirterek "Ancak bizim İstanbul'daki rakamlarımız 16" diye konuştu. Koca "Taşıyıcıdan virüs kapan genç muhasebeci, hastanede 57 yaşındaki bir görevliye bulaştırdı. Genç muhasebeci ve görevli hayatını kaybetti. Virüs taşıyan virüsü bir iş arkadaşına bulaştırdı. Virüs taşıyan bu olayda virüsün ilk taşıyıcı kendisi gibi yayılıma kaynaklık edecek kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı ve her gün yeni tanılar konduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Dün itibarıyla 2 bin 46 kişide virüs tespit edilmişti" dedi.

KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ