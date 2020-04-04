İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den büyük yalan!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından yalan söylediği ortaya çıktı.

AKŞENER'DEN SOSYAL MEDYA HESABINDAN BÜYÜK PROVOKASYON

Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "AK Parti ve küçük ortağının infaz indirimi yasasında; kadına şiddet, çocuk istismarı gibi kanayan yaramız olan suçlar da var. Bu yanlışa ortak olmayın! Çünkü bir kadını ağlatanın, bir çocuğu üzenin, vicdanları kanatanın affı yok" iddiasında bulundu.

Akşener, paylaşımında söz konusu gerçek dışı iddialarını anlatan video da paylaştı.

TUTANAKLAR, MERAL AKŞENER'İN İDDİALARINI YAYINLIYOR

Meral Akşener'in, infaz düzenlemesinin kadına şiddet ve çocuk istismarı yapanların faydalanacağına ilişkin iddialarının gerçek olmadığı, tutanaklarda yasanın görüşülmesine katılan İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Ayhan Erel'in, yasanın görüşülmesi ve yasanın çıkmasının ardından Adalet Komisyonu Başkanvekili ve üyelerine teşekkür ettiği açıkça görülüyor.

Tutanaklarda; İYİ Partili Erel'in; "Ben, bu yasanın milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben gönlümden geçeni söylüyorum Ali Bey (Ali Özkaya) şimdi aydınlandık, teşekkür ediyorum yani o konuda yiğidin hakkını da yiğide verdik ama en başta bu maddeye baktığımızda, kafamızda çelişkiler vardı" ifadelerini kullandığı görülüyor.

İYİ PARTİ; YASANIN ÇIKMASININ ARDINDAN KOMİSYON ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 4 Mart 2020 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

EREL'DEN; YILMAZ TUNÇ VE ALİ ÖZKAYA'YA TEŞEKKÜR

Adalet Komisyonu tutanaklarında; İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Ayhan Erel'in, yasanın görüşülmesi sırasında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili avukat Ali Özkaya'ya; yasasının geçmesinin ardından AK Parti Bartın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç ve komisyon üyelerine teşekkür ettiği açıkça görülüyor.

AYHAN EREL: "ALİ BEY, GÖNLÜMDEN GEÇENİ SÖYLÜYORUM, ŞİMDİ AYDINLANDIK"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, görüşmeler sırasında Ali Özkaya'ya teşekkür etti ve "Ben gönlümden geçeni söylüyorum Ali Bey (Ali Özkaya) ama şimdi aydınlandık, teşekkür ediyorum yani o konuda yiğidin hakkını da yiğide verdik ama en başta bu maddeye baktığımızda, kafamızda çelişkiler vardı" dedi.

EREL: "BEN, BU YASANIN MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM."

İYİ Partili Ayhan Erel; teklifin yasalaşmasının ardından Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç'a da teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Teşekkürler Sayın Başkanım. Uzun süren bir çalışma sonrasında infaz yasası olarak bilinen, kamuoyunca da af ve yargı paketi olarak adlandırılan paketin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada emeği geçen başta Komisyon üyeleri olmak üzere bugün bu toplantıda bizleri aydınlatan çok değerli hocalarımıza, daire başkanımıza, genel müdürümüze, infaz savcısına ve diğer bürokratlara ben teşekkür ediyorum. İnşallah toplumun beklentilerine cevap verir. Ben, bu yasanın milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLLERİ VE ÜYELERİNDEN AKŞENER'E TEPKİ

Adalet Komisyonu Başkanvekilleri, üyeler ve milletvekilleri; Meral Akşener'in, infaz düzenlemesinin kadına şiddet ve çocuk istismarı yapanların faydalanacağına ilişkin iddialarının gerçek olmadığını, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in de düzenlemeye açık destek verdiğini ve Meral Akşener'in iftirada bulunduğuna dikkat çektiler.

TUNÇ: "SAYIN AKŞENER, BU YAPTIĞINIZ YALAN PROPAGANDA UĞRUNA KADIN VE ÇOCUK ISTISMARI…"

AK Parti Bartın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, Meral Akşener'in çok yanlış açıklamada bulunduğunu belirterek, "Aksaray Milletvekiliniz Ayhan Erel de toplantıda gündeme getirdi ancak doğrusunu öğrenince tamam dedi. Bilmeden paylaştıysanız düzeltiniz. Yok, eğer; AK Parti ve MHP'yi karalamak için yaptıysanız, bu yaptığınız yalan propaganda uğruna kadın ve çocuk istismarıdır" dedi. Yılmaz Tunç, Anayasa Komisyonu'nun tutanaklarını da Twitter hesabından paylaştı.

ÖZKAYA: "SAYIN AKŞENER, AYHAN EREL BEYLE GÖRÜŞÜNÜZ, SİZE IZAH EDECEKTIR. KAMUOYUNU YANLIŞ BILGILENDIRMEYİZ..."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili avukat Ali Özkaya: "Sayın Meral Akşener, imza sahibi milletvekili olarak söylüyorum; bu yazdıklarınız doğru değil. Komisyon üyesi milletvekiliniz Sayın Ayhan Erel beyle görüşünüz, size izah edecektir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyiz..."



ÖZEL: "ÖNYARGILARLA HAZIRLADIĞINIZ VIDEO BOŞA GITMESIN DIYE IFTIRA ATMAK, YALAN SÖYLEMEK YAKIŞIYOR MU?"

AK Parti Hatay Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Abdülkadir Özel: "Sayın Meral Akşener, anlaşılıyor ki kanun teklifini hiç incelememişsiniz. Bari Adalet Komisyonu Üyesi Milletvekiliniz Sayın Ayhan Erel'e sorup, onun emeğine ve bilgisine saygı duyun. Önyargılarla hazırladığınız video boşa gitmesin diye iftira atmak, yalan söylemek yakışıyor mu!"

KAYA: "SAYIN AKŞENER, YA BİLGİNIZ YOK YA DA TOPLUMU YANLIŞ YÖNLENDİRİYORSUNUZ. İKI TÜRLÜSÜ DE FACİA"

AK İzmir Milletvekili ve Meclis Adalet Komisyonu Üyesi Mahmut Atilla Kaya: "Sayın Akşener, Teklifte cinsel suçlar,uyuşturucu, kasten adam öldürme,kadına karşı şiddet ve terör suçları kapsam dışı. Tutanaklara bakın, partinizin Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in teşekkürünü göreceksiniz. Ya bilginiz yok ya da toplumu yanlış yönlendiriyorsunuz. İki türlüsü de facia."

ÖZTÜRK: "TUTANAKLAR YALAN SÖYLEMEZ, İFTİRANIZI GERI ALIN, TÜRK MİLLETİNDEN ÖZÜR DİLEYİN"

MHP Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Halil Öztürk: "İP Genel Başkanı olarak tekliften haberin yok. İşiniz gücünüz algı, iftira, yalancılık. Müfterisiniz; teklifte cinsel suçlar, uyuşturucu, kasten adam öldürme, kadına karşı ve terör suçları net kapsam dışı. Tutanaklara bak! Öyle olmasa milletvekilin hayırlı olsun deyip teşekkür eder miydi?

İP Müdiresi kadın, çocuk, genç, yaşlı ve toplum istismarcısı! Komisyondaki vekilin anladı ama sen bilmene rağmen halen algıyla oy devşirebileceğini sanıyorsun. Tutanaklar yalan söylemez, iftiranızı geri alın, Türk milletinden özür dileyin."

BULUT: KOMİSYON ÜYESI VEKiLi BILE TEŞEKKÜR EDERKEN, MİLLETE NİFAK EKİLMEK NEDEN İSTENİR?"

MHP Tokat Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi avukat Yücel Bulut: "Bu akşam 18.30'da söyledi bu yalanı... Yatsı'yı bile göremeden söndürdüler mumunu... Böylesi bir yalan neden söylenir? Milletin zihni böyle bir ortamda neden bulandırılmak istenir? Komisyon üyesi vekili bile teşekkür ederken, millete nifak ekilmek neden istenir?"

BÜLBÜL: "SAYIN AKŞENER, TUTANAKLAR AÇIK. SOSYAL MEDYA ÜZERINDEN BU IFTIRA KAMPANYASI NİYE?"

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül: "18 saat Adalet Komisyonu'nda kanunu görüştük. İP'li milletvekilleri de oradaydı. Kadına şiddet ve çocuk istismarının bu kanundan faydalanmayacağını gayet iyi anladıklarını ifade ettiler ve teşekkür ettiler. Tutanaklar açık. Sosyal medya üzerinden bu iftira kampanyası niye?"

"Yalancısın Akşener. Adalet Komisyonu üyemiz, milletvekilimiz Halil Öztürk bey tutanakla İP Genel Başkanının iftirasına cevap vermiş. İfade ettiğimiz gibi; tutanakta, İP milletvekili Ayhan Erel meseleyi anladıklarını ifade ediyor ve açıklamalar için teşekkür ediyor..."

AKÇAY: "SAYIN AKŞENER, YALANCI VE MÜFTERİSİN, FETÖ'CÜLER, PKK'LILAR, TERÖR SUÇLARI KAPSAM DIŞI KALINCA KARNINIZ AĞRIMAYA BAŞLADI"

MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay: "Yalancı ve müfterisin, o söylediklerinin hiçbiri için infaz indirimi yok. FETÖ'cüler, PKK'lılar, terör suçları kapsam dışı kalınca karnınız ağrımaya başladı.Yatsı vakti attığın yalanın mumu yatsı geçmeden söndü."

"Cinsel istismar, kadına şiddet, terör,cinayet ve uyuşturucu ticareti infaz indirimi dışındadır. Pkk ve Fetöcülere infaz indirimi verilmemesini hazmedemeyen Akşener kadına şiddet ve çocuk istismarına infaz indirimi getiriliyor diyerek yalan konuşuyor. #yalancısınakşener"

VAHAPOĞLU: "İP MÜDİRESİ YİNE ALGI OYUNUNA TEVESSÜL ETMIŞ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu: "İP müdiresi yine algı oyununa tevessül etmiş. Herhalde yasayı kim okuyacak diyor ve aklınca oyun oynuyor. Neymiş, İnfaz Kanun Teklifinde kadına şiddet ve çocuk istismarı suçları infaz indiriminden yararlanıyormuş."