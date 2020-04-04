Son dakika: Bakan Koca, Türkiye’deki son corona virüsü vaka sayısını açıkladı! Hayatını kaybedenlerin sayısı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktığını, salgın nedeniyle 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bugünkü iyileşen hasta sayısının 302 olduğunu açıkladı. Salgında yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 501'e yükseldi.

Son dakika! Koronavirüs kaynaklı vefat sayısı 501 oldu! Bakan Koca son verileri açıkladı | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan tabloya göre; bugün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktı. Koronavirüs salgınında 76 kişi daha yaşamını yitirirken, bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 302 oldu. Tabloda, toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı ise 786 olarak açıklandı.

İŞTE BUGÜNKÜ VERİLER(04.04.2020)

Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HHC6gg5NRn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020

BAKAN KOCA DÜN BU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Koca, "Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı, 2 bin 786 yeni pozitif vaka tespit edildi. Toplam vaka 20 bin 921'e ulaştı. Bugün kaybettiğimiz 69 kişiyle toplam can kaybımız 425'i buldu. İyileşen kişi sayısı ise 484'e yükseldi. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de bin 105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var" bilgisini verdi. Koca, şunları kaydetti: Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı. Bunları Sayın Cumhurbaşkanı'na sunduk. Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Temas ve sosyal hareketlilik azalmazsa başarıya ulaşamayız. Virüse bu gücü tanımayalım.

İl il corona virüsü haritası şöyle;



(Veriler 3 Nisan 2020'ye aittir)

YÜKSEK RİSK GRUBUNDALAR



50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük. Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. Hiper tansiyon vakalarıyla ilgili daha çok 40-90 yaş aralığında görüldüğü. Burada da hayatını kaybeden vakalarımızın arttığını gösteren bir tablo. Diyabet hastalarının 40'la 85 arasında değiştiğini görüyoruz. Sokak hareketliliği beklenilen düzeye inmedi. Özellikle yaşlılarımız ve birlikte kronik hastalığı olanlar büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Hepimizin akılda tutması gereken üç kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum temas, mesafe, izolasyon. Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi. Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da 1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor.

SAĞLIKÇILARIN ŞEHİT SAYILMASI



(Hayatını kaybeden sağlık çalışanları) Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu.



UMRECİLER YÜZDE 16



İki haftalık zaman diliminde yurt dışından gelenlerin içindeki umreci oranı yüzde 16, Avrupa'dan gelenlerin oranı çok yüksekti. Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak psikolojik yönü, sosyolojik yönü, istatistiki boyutlarıyla, din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin, grubun oluşacağı hazırlık içindeyiz.





GENÇLERİMİZ BİZİ ANLAMALI



Geldiğimiz noktada alınması gerekli yeni tedbirler var. Yayılımın hızını kesecek iki noktanın üzerinde duruyoruz. Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı. Bunları detaylarıyla Cumhurbaşkanımıza sundum. Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Sosyal hareketlilik azalmazsa başarıya ulaşamayız. Kendimizi riskten izole edelim.



YAYILIM HIZI DSÖ'YÜ YALANLADI



SAĞLIK Bakanı Koca Çin ve Dünya Sağlık Örgütü bulaştırıcılık oranını 2,7 olarak açıkladığını belirterek "Ancak bizim İstanbul'daki rakamlarımız 16" diye konuştu. Koca "Taşıyıcıdan virüs kapan genç muhasebeci, hastanede 57 yaşındaki bir görevliye bulaştırdı. Genç muhasebeci ve görevli hayatını kaybetti. Virüs taşıyan virüsü bir iş arkadaşına bulaştırdı. Virüs taşıyan bu olayda virüsün ilk taşıyıcı kendisi gibi yayılıma kaynaklık edecek kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı ve her gün yeni tanılar konduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Dün itibarıyla 2 bin 46 kişide virüs tespit edilmişti" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN YAYINLADIĞI TÜRKİYE'DE GÜNCEL DURUM