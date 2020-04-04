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SON DAKİKA HABERİ: ’de seyahat yasağının getirildiği iller açıklandı! İşte giriş çıkış yasağı getirilen iller!

Son dakika haberine göre giriş çıkış yasak olan iller belli oldu! Corona virüs salgını kapsamında ülkemizde pek çok alanda değişiklikler olurken pek çok alanda da kısıtlamalar oluşturuldu. Bu bağlamda; dün toplanan sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararları açıkladı. Corona virüs salgını kapsamında yeni tedbir kararlarının alındığı belirtilirken 15 gün süreyle bazı illere giriş çıkış yasağı getirildi. Başkan Erdoğan, 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının fazla olduğu iline getirildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından "'de hangileri?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte giriş çıkış yasak olan iller ile son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 4.4.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 09:50 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’de seyahat yasağının getirildiği iller açıklandı! İşte giriş çıkış yasağı getirilen iller!

Başkan , 'nun kritik zirvesi sonrasında corona virüs salgınına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Salgına yönelik yeni tedbir paketi açıklanırken 30 büyükşehir ile özellikle akciğer hastalıklarının yoğun olduğu iline giriş ve çıkışlar yasaklandı. Zorunlu olmadıkça giriş yapılmayacağını söyleyen Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar "'de seyahat yasağının getirildiği iller hangileri?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte giriş çıkış yasağı getirilen iller ve son dakika haberinin detayları!

TÜRKİYE'DE SEYAHAT YASAĞI GETİRİLEN İLLER HANGİLERİ?

Dün toplanan Bilim Kurulu'nun ardından corona virüs salgınına ilişkin yeni tedbir paketi kararları açıklandı. Buna göre; ülkemizde bazı büyükşehirlere giriş çıkış yasağı getirildi. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden "Türkiye'de " konusunu araştırmaya başladılar.

Giriş çıkış yasağı getirilen iller ve son dakika haberine yönelik detaylar haberimizin devamında…

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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’de seyahat yasağının getirildiği iller açıklandı! İşte giriş çıkış yasağı getirilen iller!
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