SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’de seyahat yasağının getirildiği iller açıklandı! İşte giriş çıkış yasağı getirilen iller!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun kritik zirvesi sonrasında corona virüs salgınına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Salgına yönelik yeni tedbir paketi açıklanırken 30 büyükşehir ile özellikle akciğer hastalıklarının yoğun olduğu Zonguldak iline giriş ve çıkışlar yasaklandı. Zorunlu olmadıkça giriş yapılmayacağını söyleyen Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar "Türkiye'de seyahat yasağının getirildiği iller hangileri?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte giriş çıkış yasağı getirilen iller ve son dakika haberinin detayları!

TÜRKİYE'DE SEYAHAT YASAĞI GETİRİLEN İLLER HANGİLERİ?

Dün toplanan Bilim Kurulu'nun ardından corona virüs salgınına ilişkin yeni tedbir paketi kararları açıklandı. Buna göre; ülkemizde bazı büyükşehirlere giriş çıkış yasağı getirildi. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden "Türkiye'de seyahat yasağı getirilen iller" konusunu araştırmaya başladılar.

Giriş çıkış yasağı getirilen iller ve son dakika haberine yönelik detaylar haberimizin devamında…