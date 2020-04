Tanık ifadeleri Metin İyidil’in, 15 Temmuz darbe girişiminde rolünü açıkça gösteriyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesinde tanık ifadeleri; eski korgeneral Metin İyidil'in, 15 Temmuz darbe girişiminde rolünü açıkça gösteriyor…



15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve tartışmalı bir kararla beraat ettirilen eski korgeneral Metin İyidil, FETÖ'nün TSK'da yapılanmasını sağlamış!



Antalya 3. Piyade Tugay Komutan Vekili ve Erkan Başkanı Piyade Albay Mehmet Ateş:



"Korgeneral Metin İyidil yaklaşık 20 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel kuluçkalarını belirlemiş ve mevcut FETÖ yapılanmasının oluşmasında çok önemli görevlerde bulunmuştur"



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar:

"Metin İyidil'in darbeyi bastırmak için herhangi bir birliğin intikali hususunda teklifi olmamıştır"



Saim Oygucu:

"Tümgeneral Salih Sevil'in harp okulundan devre arkadaşıyım. Salih Sevil okul yıllarında sabahları ve geceleri Fetullah Gülen'in sempatisini yaymak için gizli toplantılar yapardı. Bu bildiğim bilgileri dönemin Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanı Korgeneral Metin İyidil'e yazıyla bildirip şikayette bulunmama rağmen Tümgeneral Salih Sevil ödül olarak ve Fetullah Gülen'e yakın olsun diye Korgeneral Metin İyidil tarafından Amerika'ya ateşeliğe görevlendirilmiştir"





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe suçundan yargılanmasını talep ettiği Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in, 15 Temmuz darbe girişimine aktif katıldığı tespit edildi.



Başsavcılığın tebliğnamesinde; Metin İyidil'in, Yurtta Sulh Konseyi üyesi İlhan Talu ve darbenin baş aktörü konumundaki Mehmet Partigöç ile 15 Temmuz 2016 günü saat 14.30-15.04 saatleri arasında 34 dakikalık görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi.



METİN İYİDİL, MEVCUT FETÖ YAPILANMASININ OLUŞMASINDA GÖREVDE BULUNDU

Tebliğnamede; Antalya 3. Piyade Tugay Komutan Vekili ve Erkan Başkanı Piyade Albay Mehmet Ateş'in ifadeleri yer aldı. Ateş; "Korgeneral Metin İyidil yaklaşık 20 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel kuluçkalarını belirlemiş ve mevcut FETÖ yapılanmasının oluşmasında çok önemli görevlerde bulunmuştur" ifadelerini kullandı.



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da; Metin İyidil'in 15 Temmuz darbe girişimini bastırmak için herhangi bir birliğin intikali hususunda teklifinin olmadığına dikkat çekti.



İşte o tanık ifadeleri:



DÜNDAR: METİN İYİDİL, DARBEYİ BASTIRMAK İÇİN HERHANGİ BİRLİĞİN İNTİKALİ HUSUSUNDA TEKLİFİ OLMAMIŞTIR

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar: "Ben FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Ankara'da görevli değildim. İstanbul'da saat 03.00'ten itibaren darbeye teşebbüs hareketlerinin başarılı olamayacağı anlaşılmaya başlanıldı. Darbenin bastırılmasına yönelik faaliyetleri İstanbul'dan yönetiyordum.

Metin İyidil ile 16 Temmuz sabah saatlerinde ilk kez Metin İyidil'in beni araması ile görüştüm, saatini tam olarak hatırlayamıyorum, ancak tam olarak emin olmamakla birlikte saat 07.00-08.00 gibi görüştüm. Ben hiçbir şekilde o sabah Metin İyidil'i aramadım. Metin İyidil ile takip eden anlarda 4-5 kez hatırladığım kadarıyla görüştüm. Her defasında Metin İyidil beni arayarak Etimesgut'a gidiyorum, tankların çıkmasını engelleyeceğim gibi sözler söyledi. Metin İyidil'in veyahut Yıldırım Güvenç'in de darbeyi bastırmak için herhangi bir birliğin intikali hususunda teklifi olmamıştır."



ATEŞ: METİN İYİDİL, MEVCUT FETÖ YAPILANMASININ OLUŞMASINDA ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNMUŞTUR

Antalya 3. Piyade Tugay Komutan Vekili ve Erkan Başkanı Piyade Albay Mehmet Ateş: ''EDOK Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil ve Eğitim Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengün'ün NTV'de canlı yayına bağlanarak saat 01:30'da Cumhurbaşkanına, Anayasaya ve Kanuna bağlı olduklarını, darbeye karşı olduklarını beyan etmeleri kesinlikle takiyedir. Çünkü Korgeneral Mehmet Faruk Şengün, Mustafa Kaya'ya 'Benden emir almadan hiç birşey yapmayın' demeleri darbenin gelişimine göre hareket etme isteğinden kaynaklı darbeci generaller olduğunu değerlendiriyorum. Korgeneral Metin İyidil ise yaklaşık 20 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel kuluçkalarını belirlemiş ve mevcut FETÖ yapılanmasının oluşmasında çok önemli görevlerde bulunmuştur. Bu şahsın generaller arasında çok hızlı terfi etmesi, 20 yılın üzerinde Ankara'da görev yapıyor olması, hep bu personellerle ilgili birimlerde görev yapması nedeniyle ve o gün yani darbe teşebbüsünde bulunduğu gün televizyonda yapmış olduğu konuşmasının aşırı mübalağa olması nedeniyle ben bu durumu anladım. Darbenin başarısız olduğunu gördükten sonraki takındıkları yapmacık bir tutumdur...''



MERDAN: "METİN İYİDİL, FETÖCÜLERİ KRİTİK GÖREVLERE GETİRDİ"

Mustafa Merdan'ın; 29 Mayıs 2017 tarihinde Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli sıfatıyla verdiği ifade: "Burdur 58. Piyade Eğitim Alayında merkez komutanı olarak görev yaparım. Korgeneral Metin İyidil daha öncesinden FETÖ'cü terfilerini aldı ve kritik görevlere getirildi. Darbe gecesi net bir şekilde izledim. Kendi komutasındaki unsurlar darbeye katılmasına rağmen telefonla televizyonlara bağlanarak kendisine bağlı EDOK komutanlığında çok az bir unsurun darbeye katıldığını, sabaha kadar bu isyanı bastıracaklarını anlattı. Halbuki komuta kademesindeki bir asker asla böyle bir açıklama yapmamalıydı. Zira ortada Anayasal düzeni değiştirmeye çalışan bir grup varsa, bunun derhal tasfiyesi gerekiyordu. Ben o açıklamada arkadaşlarına zaman kazandırmayı amaçladığını net bir şekilde gözlemledim..."



DAL: "METİN İYİDİL'İN KURMAYKEN TERFİ EDİLMESİNE ONAY VERDİĞİ İSİMLER DARBEYE AKTİF KATILDI"

Tanık Oğuzhan Dal'ın 1 Haziran 2017 tarihli Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade: "2015 yılında Köprülü'den Burdur 2. Eğitim taburuna dahil oldum. Ankara'da karargahta görev yaparken 2013 yılı itibariyle bir yapılanma gördüm. Ramazan Gözel, Muhsin Kutsi Barış, Ali Kalyoncu, Uğur Karaca, Erdoğan Kurt, Eşref Mert, Akif Açıkgöz, Nuh Altınsoy gibi isimler kurmay olmalarına rağmen ve sahada görevlendirilmeleri gerekirken uzun yıllar karargah merkezinde görevlendirilerek sicilleri bozulmadan hızlı terfi ettirilmişler ve önemli görevlere getirilmişlerdir. Bunları bu görevlere getirenler ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın tayin daire başkanlarıdır. Onlardan birisi Metin İyidil, diğer İlhan Talu'dur.

Ramazan Gözel (Hulusi Akar'ın özel kalemi olup, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı esir almıştır.), Muhsin Kutsi Barış (Cumhurbaşkanı'nın Muhafız Alay Komutanı'dır. İhraç edilmiştir.), Ali Kalyoncu (Darbenin önemli aktörlerindendir.), Uğur Karaca (Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri sıfatıyla darbeye katılanlardandır.), Erdoğan Kurt (Siirt Kurmay Başkanı olarak darbeye iştirak etmiştir.) Ben bunlar arasında ciddi bir organizasyon olduğunu biliyor, görüyordum. Hepsinin FETÖ'cü olduğundan eminim. Bu yapının orduya ve ülkeye verdiği zararı hazmedemiyorum."



OYGUCU: "METİN İYİDİL, TÜMGENERAL SALİH SEVİL'İ ÖDÜL OLARAK AMERİKA'DA ATEŞELİĞE GÖREVLENDİRDİ"

Saim Oygucu: "Tümgeneral Salih Sevil'in harp okulundan devre arkadaşıyım. Salih Sevil okul yıllarında sabahları ve geceleri Fetullah Gülen'in sempatisini yaymak için gizli toplantılar yapardı. Bu bildiğim bilgileri dönemin Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanı Korgeneral Metin İyidil'e yazıyla bildirip şikayette bulunmama rağmen Tümgeneral Salih Sevil ödül olarak ve Fetullah Gülen'e yakın olsun diye Korgeneral Metin İyidil tarafından Amerika'ya ateşeliğe görevlendirilmiştir. Şikayetimden ve durumdan anlaşılacağı üzere malumunuz Korgeneral Metin İyidil ve Tümgeneral Salih Sevil Fetullah Gülen cemaati ve tarikatındandır. Bu mektubu doğrudan Genelkurmay yerine BİMER'e yazmamın sebebi daha önce 1991-1996 yılları arasında komutanıma 12 kişilik liste vermeme rağmen işlem yapılmadı."



ÜNLÜ: "METİN İYİDİL'İ FETÖCÜLERİN KULLANDIĞINI DÜŞÜNMEKTEYİM"

Osman Ünlü: "Metin İyidil benim ilk amirimdir. Kendisi EDOK Komutan Yardımcısıdır. Topçu ve Füze Okul Komutanlığı direkt ona bağlıdır. Kendisi aynı zamanda benim devre arkadaşımdır. Ben Metin İyidil'i FETÖ'cülerin kullandığını düşünmekteyim..."



KOÇ: "ESKİ TUĞGENERAL NUHOĞLU, METİN İYİDİL'LE GÖRÜŞÜRDÜ"

Hüseyin Koç: "2015 yılında askerlik yaptım, (eski tuğgeneral) İbrahim Lütfi Nuhoğlu'nun şoförüydüm. 1 Ağustos 2016 tarihinde yabancı bir telefondan arandım. Cevap vermek isterken kapatıldı. Arayan numarayı sorgulattığımda ABD'de kullanılan bir telefon olduğunu anlayınca 30 Ağustos 2016 tarihinde Manavgat TEM Büro amirliğinde ifade verdim. İbrahim Lütfü Nuhoğlu haftada 1-2 kez Dikmen'de bir adrese gider, yarım bir saat kalır çıkar, ondan sonra evine götürürdüm. Bazen araç ile giderken şarjının olmadığını söyleyerek telefonumu ister görüşme yapardı. Kısık sesle konuşur, 'Hüseyin kulağını verme, radyoda müzik aç, müzik dinle' derdi. Telefonu geri aldığımda aradığı numarayı sildiğini anlardım. Benim şoförlüğünü yaptığım İbrahim Lütfi Nuhoğlu'nu ve aynı yerde görev yapan Ali Kalyoncu'yu sık sık EDOK komutanı olan Metin İyidil Paşa'nın yanına götürürdüm. Her götürdüğümde ortalama yarım veya bir saat yanlarında kalırlardı."



Gürkan Karaca: "Bando Yarbay Adem Öztürk Diyarbakır'da görevliyken 10 yıl görev yaptı, ailesini dahi götürmeden Ankara'ya atanması dönemin 4. Kolordu komutanı Metin İyidil'in referansı ve FETÖ'cü tayin subayı olan KHK ile ihraç edilen Yasin Hanönü tarafından yapılmıştır..."



METİN İYİDİL DÖNEMİNDE 15 TEMMUZ KALKIŞMASININ TEMELLERİ ATILMIŞTIR, FETÖ MENSUPLARINI KAYIRMIŞTIR

Gizli tanık Abdullah: "Metin İyidil'in gerek Kara Kuvvetleri, gerekse Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı yaptığı dönemlerde özel kalem, yaver, kritik birlik komutanlıkları gibi vesaire yaptığı taslak olarak dahi hazırlanmış olan yetkili komutana veya başkanlara arz edilen kendi paraflı görevlendirmeler incelendiği zaman görülecektir ki, tamamına yakın oranında FETÖ mensuplarını kayırmıştır. Hatta o dönemlerde yaptığı düzenlemelerle sicil kıdem işlerinin her yıl yayınlanan sicil sıra kitapçığında yayınlanarak şeffaf olarak bütün personel tarafından görülmesini engellemiştir. Böylece kasıtlı olarak sicili bozulan FETÖ mensubu olmayan başarılı bir personelin ekarte edilmesi kumpasını kurgulamış ve hayata geçirmiştir ve bunun sonucu TSK Kulis, Paşa Keyfi, GATA Kulis ve benzeri yayın yapan sosyal medya hesapları kendi döneminde revaç bulmuş ve imzasız yalnızca kaynağı belirsiz bir sosyal medya ayağında ismi geçen personelle ilgili komutanları yönlendirerek bir incelenmesi lazım gibi bahanelerle personel başkanı olarak işlem başlatmış ve neticede bir çok masum, gayretli vatansever personelin TSK ile ilişiğinin kesilmesini temin etmiştir. Hatta Genelkurmay Personel Başkanlığı yaptığı dönemde TSK'da; başında komutan yazan hiçbir kadroda FETÖ mensubu olmayan personel bırakılmayacağı yönünde bir söylenti hem TSK içerisinde, hem de TSK'daki FETÖ yapılanması içerisinde ayyuka çıkmıştı. Nitekim yukarıda belirttiğim gibi incelendiğinde 15 Temmuz kalkışmasının temellerinin Metin İyidil'in görev yaptığı dönemlerde atıldığı görülecektir. Yukarıda belirttiğim gerçekler analitik olarak incelendiğinde, bütün FETÖ yapılanmasını sürekli personel kadrolarının en üst makamlardan yöneterek istediği gibi hazırlayan son 17-18 senesini Ankara dışarısında geçirmeyen (Hozat Tugay Komutanlığı hariç) bütün personel atamalarını yapan ve yönlendiren dolayısıyla cemaatçi olduğu net olarak gözüken Metin İyidil zamanın personel kadrolaşmalarının baş aktörüdür..."





15 TEMMUZ GÜNÜ DARBE GİRİŞİMİNİN İKİ ÖNEMLİ İSMİYLE 34 DAKİKA GÖRÜŞME

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesinde; Metin İyidil'in, Yurtta Sulh Konseyi üyesi İlhan Talu ve darbenin baş aktörü konumundaki Mehmet Partigöç ile 15 Temmuz 2016 günü saat 14.30-15.04 saatleri arasında 34 dakikalık görüşme gerçekleştirdiği tespit edildiğine dikkat çekildi.

Genelkurmay Başkanlığı Eski Personel Plan Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Mehmet Partigöç, Genelkurmay Karargahı'nda darbe faaliyetlerini organize ettiği gerekçesiyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Aynı davada yargılanan Genelkurmay Eski Personel Başkanı korgeneral İlhanTalu da, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.



*

15 Temmuz darbe girişimine katılan Metin İyidil, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince 'ağırlaştırılmış müebbet'e çarptırılarak tutuklanmış, daha sonra tartışmalı bir kararla beraat etmişti. Temyiz sonrası dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti. Başsavcılık, İyidil'in TCK'nın 'anayasayı ihlal' suçunu düzenleyen 309. maddesinden cezalandırılmasını istedi. Başsavcılığın tebliğnamesi, davayla ilgili son kararı verecek Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderildi.