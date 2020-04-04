Trump'tan son dakika coronavirüs açıklaması: Maalesef ABD'de çok sayıda kişi ölecek

Son dakika haberi... Donald Trump federal hükümetin yardımlarını artıracağını söyledi. Trump, öncelikle en fazla yardıma ihtiyaç duyan bölgelere odaklanacaklarını belirtti.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD halen 300 binden fazla vakayla dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke.

100 BİN İLE 240 BİN ARASI...

ABD ölü sayısında ise 8 binden fazla ölüyle İtalya ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada.

Beyaz Saray tahmini: ABD'de sosyal mesafe kurallarına uyulursa, can kaybı 100 bin ile 240 bin arası olacak

ABD CORONA VİRÜS NEDENİYLE ÇİN'DEN TIBBİ MALZEME ALMAYA BAŞLADI

ABD'ye yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çin'den tıbbi malzeme taşıyan uçağın New York'a iniş yaptığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, söz konusu uçakla 130 bin adet N95 maskesi, 1,8 milyon adet ameliyat maskesi, 70 bin termometre ve 10 milyondan fazla tıbbi eldiven getirildiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla iki ülke arasında kamusal ve özel iş birliği yapıldığı, bugün inen uçağın anlaşma kapsamında gelmesi beklenen 20 uçaktan ilki olduğu ifade edildi.

Açıklamada, normal şartlarda deniz yoluyla getirilen benzer miktardaki kargoların varış süresinin 20-40 gün olduğu belirtilerek, salgının ciddiyetinden dolayı kargoların hava yoluyla getirileceği ve 2-3 gün içinde ABD'ye ulaşacağı kaydedildi.