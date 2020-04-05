65 milyona sıkı koruma

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bildirilen tedbirlere göre, büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan itibariyle 15 günlüğüne durduruldu. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 0-20 ve 65 yaş üstü Türkiye genelinde TÜİK verilerine göre, 34 milyon 400 bin kişi yaşıyor. Ayrıca giriş çıkış yasağı konulan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ın 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre toplam nüfusu 65 milyon 265 bin 543 kişi bulunuyor.Giriş çıkışların durdurulduğu illerin dışında, çevresi büyükşehirlerle çevrili olan 5 il daha mecburi olarak yasak kapsamına girdi. Büyükşehir yasaklarıyla birlikte Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman da giriş çıkışın yapılamayacağı iller olarak kayıtlara geçti.Son alınan kararla birlikte İstanbul'da 20 yaş altı 4 milyon 570 bin kişi hakkında soka çıkma yasağı geldi. Daha önce 65 yaş üstüne gelen yasakla beraber 1 milyon 157 bin kişinin etkilendiği sokağa çıkma yasağında 16 milyonluk İstanbul'da yaklaşık 5 milyon 750 bin kişiye sokağa çıkma yasağı gelmiş oldu.İstanbul'da da girişler ve çıkışlar 26 noktadan kapatıldı. İstanbul dışına çıkmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, izin belgeleri olmayanlar İstanbul'a geri çevrildi. Polis vatandaşları tek tek uyarırken, kurallara uymayan bazı sürücülere ceza kesildi. Tuzla Şifa Mahallesi çıkışında ve TEM Orhanlı gişelerdeki denetim noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisi, vatandaşların tek tek ateşini ölçtü. Seyehat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri olmayan vatandaşların şehre girişine izin verilmedi.Toplu taşıma araçlarında, semt pazarlarında ve marketlerde maske takma zorunluluğu getirildi. Vatandaşların büyük çoğunluğu maske takarken maskesi olmayan yolculara güvenlik noktasında maske dağıtıldı.Gece 00.00 itibariyle il dışından gelenler şehre alınmadı. Kentten çıkışlara da izin verilmiyor. Giresun- Beşikdüzü'de polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araçlar denetleniyor. Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünün yanı sıra ateş ölçümünü de yapıyor. Maçka, Araklı ve Of'ta da denetimler sürüyor.Kayseri polisi şehrin girişlerinde denetimlerini artırdı. Farklı illerden gelen araçların şehre girişine izin verilmedi. Araçların hepsi teker teker durduruldu. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sürücülerin ateşini ölçtü.Zabıta; Cumhuriyet Meydanı, raylı sistem ve otobüs durakları, toplu taşım araçları ve esnafların bulunduğu alanlarda hem denetim yaptı hem de maskesi olmayanlara maske dağıttı. Alınan yeni kararlara semt pazarlarında da hem vatandaşların hem de pazarcılar maske takarak uydu.Sabuncubeli Tüneli'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Yasağın duyurulmasının ardından gitmek istediği şehre doğru araçlarıyla yola çıkan birçok vatandaş, Bornova'daki tünelin önündeki ekiplerce Manisa'ya ulaşamadan geri gönderildi. Sadece gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar ile zorunlu görevlerde bulunanların giriş-çıkışlarına izin verildi.İnegöl, Orhangazi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da polis ve jandarma noktasında denetimler gece yarısı itibariyle başladı. Bursa'yı Bilecik, Eskişehir, Ankara, Antalya, İstanbul'a bağlayan Bursa-Ankara karayolu üzerinde de uygulama yapan emniyet ve jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamalarda şehir dışından gelen ve izni olmayan araçların girişine ve izinsiz araç çıkışlarına izin vermedi.Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullanan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Konya Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) üretilen maskeler, şehir merkezindeki otobüs ve tramvay duraklarında bekleyen yolculara ücretsiz dağıtıldı. Vatandaşlar, maske dağıtımından dolayı memnun olduklarını belirttiler.Kocaeli'den yola çıkarak İstanbul'daki iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar evraklarını göstererek şehre giriş yaptı. Kocaeli'nin İstanbul sınırında kurulan polis noktalarında vatandaşların evrakları incelenirken, geçişi zorunlu olmayan araçların İstanbul'a girişine ise izin verilmedi. D100 karayolu İstanbul girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlara 25 bin adet maske dağıttı.Polis ekipleri dışarıda gezen vatandaşlara ise 'Dadaşlar, çayları evde içelim' yazılı bir broşür dağıttı. Mardin, Adana'da önlemler artırıldı. Semt pazarları ile marketlere giden Adanalılar'ın büyük bölümünün maske taktıkları gözlendi.Ankara'da vatandaşlar "evde kal" çağrısına uydu. Yasak öncesinde başkentin en kalabalık noktaları olan Kızılay ve Ulus'ta alınan yeni önlemlerle araç ve yaya trafiği daha da azaldı. Normalde yoğunluğun yaşandığı Ulus Meydanı güvercinlere kaldı.İstanbul ve Ankara karayollarında polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor. İl sınırları geçişlere kapatıldı. Bariyer ve dubalarla yollarda önlem alan ekipler, araçların geçişine izin vermedi. Karardan önce yola çıkan ve gıda, inşaat gibi çeşitli malzemeler taşıyan araçlar ise kayıt altına alınarak kente girdi. Sürücülerin ateşleri ölçülerek sağlık durumları kontrol edildi. Düzce'ye bilgisayar almak için yola çıktığını söyleyen bir sürücü polis tarafından geri çevrildi.SABAH

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