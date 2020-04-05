CHP’den DHKP-C’li teröriste kutsama!

DHKPC terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 2010 yılında tutuklanan Helin Bölek, açlık orucuna başlaması sonrası Kasım 2019'da tahliye edilmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bölek önceki gün hayatını kaybetti.

CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZEL TERÖRİSTİ KUTSADI

Helin Bölek'in ölümünü PKK'nın siyasi uzantısı olarak bilinen HDP yas havasına çevirirken, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in tweeti dikkat çekti. Özel, "Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Dün ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ile İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU EN SERT BİÇİMDE TEPKİ GÖSTERDİ

Özgür Özel'in DHKP-C'li teröristi kutsayan mesajına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert bir cevap geldi. Sosyal medya hesabından Özgür Özel'i etiketleyen Bakan Soylu, mesajında şöyle dedi: "Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C'nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkarılıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C'nin değirmenine ölüm taşıyan da sizsiniz.

CHP KADIN KOLLARI DHKP-C'Lİ BÖLEK İÇİN "IŞIKLAR İÇİNDE UYU" DEDİ

Diğer taraftan, CHP Kadın Kolları da DHKP-C'li Helin Bölek'i kutsayan paylaşımlar yaptı. Sosyal medyada paylaşılan mesajda, "288 gündür ölüm orucu tutarak adalet mücadelesi veren Grup Yorum üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti. Işıklar içinde uyu…" denildi.