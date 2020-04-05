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haber | İçişleri Bakanlığından '' genelgesi! 81 ile gönderildi...

haberi... İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeyle başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşın bu konudaki hassasiyetinin artırılması istendi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.4.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 17:16 ABONE OL
Son dakika haber | İçişleri Bakanlığından 'Sokak Hayvanları' genelgesi! 81 ile gönderildi...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni genelge gönderdi. Koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarınını da olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı kaydedildi.

HAYVANLARIN AÇ KALMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

Vali ve kaymakamlıklar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Buna göre, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edilecek, vatandaşın da bu konudaki hassasiyeti artırılacak.

Bakanlık, vali ve kaymakamlardan söz konusu tedbirler çerçevesinde yerel yönetimler, tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesini istedi.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından 18-20 yaş arası gençler için ek genelge

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Son dakika haber | İçişleri Bakanlığından 'Sokak Hayvanları' genelgesi! 81 ile gönderildi...
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