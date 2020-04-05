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haber | 'dan 'e şok suçlaması

haber: 'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen 'dan, Çin'e yönelik şok bir suçlama geldi. İran, Çin'in dünyayı yanılttığını iddia etti. İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Çin'in verdiği vaka rakamlarını acı bir şaka olarak niteledi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.4.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 17:49 ABONE OL
Son dakika haber | İran'dan Çin'e şok corona virüs suçlaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs (Covid-19) vakaları konusunda Çin'in verdiği sayıları 'acı bir şaka' olarak nitelendirerek, Pekin yönetimini üstü kapalı olarak yanlış bilanço vererek dünyayı yanıltmakla suçladı. Video konferans şeklinde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs vakaları konusunda Çin'in verdiği sayıları değerlendirdi.

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ÇİN'İN VERDİĞİ SAYILAR 'ACI BİR ŞAKA' GİBİ

İranlı Sözcü, "Çin'in verdiği sayılar, acı bir şaka gibi. Dünyanın birçok noktasında Çin'den gelen sayılar esas alınarak hastalığın basit bir grip olduğu düşünüldü. Çin bu konuda tüm dünyayla 'acı bir şaka' yapmış gibi görünüyor. Çin'de iki ay içinde bu salgın kontrol altına alındığı söyleniyorsa bu konuda daha fazla düşünmeliyiz" dedi.

İRAN'DA KORONAVİRÜS

Vaka sayısı: 58.226

Ölü sayısı: 3.603

ÇİN'DE KORONAVİRÜS

Vaka sayısı: 81.669

Ölü sayısı: 3.329

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Son dakika haber | İran'dan Çin'e şok corona virüs suçlaması
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