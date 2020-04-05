Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni sokağa çıkma yasağı açıklaması! 18 ile 20 yaş arasındakiler için yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi....

: 'ndan yeni açıklaması! 18 ile 20 yaş arasındakiler için yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi....

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgisine göre ; hakkında 81 ilin valiliklerine yeni genelge gönderdi. Corona virüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde ilk olarak 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmiş, daha sonra Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 1 Ocak 2000'den sonra doğanların da sokağa çıkma yasağına tabi tutulacakları bildirildi. İçişleri Bakanlığı; son dakika açıklamasında 18 - 20 yaş arasındaki çalışanlar hakkında bilgilendirmeyi paylaştı.

Giriş Tarihi: 5.4.2020 10:19 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni sokağa çıkma yasağı açıklaması! 18 ile 20 yaş arasındakiler için yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi....

İlk kez Çin'de ortaya çıkan 11 Mart günü ülkemize de sıçradı. Dün akşamki verilere göre vaka sayısı 23 bini aşarken ölü sayısı da 501 oldu. Alınan önlemler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilmişti. Sosyal izolasyon kurallarına yeteri kadar uyulmadığı için 20 yaşının altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirildi. ; çalışan vatandaşlar yeni bir açıklama paylaştı. Türkiye'de genel ? İşte haberinin ayrıntıları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAKLAR!

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgede 18 ile 20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve mevsimlik tarım işçilerinin sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını bildirdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni sokağa çıkma yasağı açıklaması! 18 ile 20 yaş arasındakiler için yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi....
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA