Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni sokağa çıkma yasağı açıklaması! 18 ile 20 yaş arasındakiler için yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi....

İlk kez Çin'de ortaya çıkan corona virüs 11 Mart günü ülkemize de sıçradı. Dün akşamki verilere göre vaka sayısı 23 bini aşarken ölü sayısı da 501 oldu. Alınan önlemler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Sosyal izolasyon kurallarına yeteri kadar uyulmadığı için 20 yaşının altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı; çalışan vatandaşlar yeni bir açıklama paylaştı. Türkiye'de genel sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAKLAR!

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgede 18 ile 20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve mevsimlik tarım işçilerinin sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını bildirdi.