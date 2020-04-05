Türk bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özkul, virüsün izolasyonunda ilk adımı tamamladı

Dünya genelinde koronavirüsü ile ilgili aşının çıkıp çıkmayacağı, hangi ülkenin virüse karşı aşı bulacağı konusu tartışılıyor. Türkiye'de birçok bilim insanı koronavirüsü enfeksiyonu nedeniyle oluşan Kovid-19 hastalığı için aşı için araştırma yapıyor. Koronavirüs hakkında serum, aşı ve ilaç üretimi için çalışmalar sürerken Türk bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özkul Sars-Cov-2 virüsün izolasyonunu başardıklarını duyurdu.

SERUM, AŞI VE İLAÇ ÜRETMENİN İLK ADIMI GERÇEKLEŞTİ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü olarak çalışan Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse enfeksiyonunun var ettiği Kovid-19 hastalığı için serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsün izolasyonunu başardıklarını açıklaması büyük bir umut oldu.

PROF. DR. AYKUT ÖZKUL: "TUBİTAK DESTEĞİYLE FAKÜLTEMİZDE ÜRETTİK"

Bir köşe yazarına yaptığı açıklamada Prof. Dr. Aykut Özkul, ""Temel hedef aşı ve tedavi sürecinde yapılacak olanlar. Burada yaptığımız ise hasta insan bedeninde var olan virüsü alıp, laboratuvarda yaşatmaya başlamamız. Bir insan bünyesinden çıkarıp, laboratuvarda da üreyip yaşayabilecek hale getirmemiz. Sağlık ekibine katkı için üzerinde ilaç ve aşı denemesi yapılacak hale getirmemiz. Bu bir ulusal kaynak olarak kullanabileceğimiz bir virüs elimizde mevcut, ilaç ve aşı çalışması yapan kim varsa onlara da veririz. Çünkü bizim çabamız tamam ama biz de TUBİTAK'ın desteği ile Fakültemizde ürettik; ulusal kaynak haline getirdik. Tüm bilim insanlarına, ilaç ve aşı çalışanlara sunmaya hazırız" dedi.

Prof. Dr. Aykut Özkul, Türk Veteriner Hekimler Birliği Bilim Ödülü 2007 yılında, ayrıca Novartis Bilim Ödülünü ise 2011 yılında almıştı.

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ TÜRK BİLİM İNSANINI TEBRİK ETTİ

Türk Veteriner Hekimleri Birliği sosyal medya hesabından, Prof. Dr. Aykut Özkul için bir tebrik mesajı yayınladı. Paylaşımda şunlar söylendi: "Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, #COVID19'a karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan Sars Cov-2 virüsünün izolasyonunu başarı ile gerçekleştirmiştir. Son derece önemli ve sevindirici çalışmasından dolayı sayın hocamızı ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz."

PROF. DR. AYKUT ÖZKUL KİMDİR?

1987'de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Veteriner Hekimliği Doktoru derecesi ile mezun oldu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktoramı tamamladı. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kansas Eyalet Üniversitesi Veteriner Okulu'nda bir yıla yakın süre Shafiqul Chowdury'nin laboratuvarında doktora sonrası araştırıcı olarak çalıştı.

İNSAN SAĞLIĞI'NI ETKİLEYEN KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ ÜZERİNE ENFEKSİYONLARDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Prof. Dr. Aykut Özkul, Ankara Üniversitesi sitesinde grubuyla birlikte yaptığı çalışmaları ise şöyle anlatıyor: "Araştırma grubuyla birlikte Sığır Herpesvirüsleri, Morbillivirüs ve bazı Arbovirüs enfeksiyonlarına odaklanmış olarak araştırma faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Araştırma grubumuz öncelikle verilen virüs enfeksiyonlarının moleküler epidemiyolojisi ve aşı bilimiyle ilgilenmektedir. Ben ve araştırma grubum tarafından ilk kez 2007'de yerel kullanım için Marker BHV-1 aşısını geliştirilmiştir. Morbillivirus araştırma alanında, bölge küçük ruminant İşitürlerinin oldukça bulaşıcı ve tahrip edici bir hastalığı olan Peste des Petit Ruminants Virüs (PPRV) ana odak noktamızdır. Son 8 yıl boyunca ise anabilim dalının BSL-3 (+) ve ABSL-3 (+) alt yapısında Batı Nil ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi enfeksiyonları gibi insan sağlığına da olumsuz etkileri olan bazı bölgesel zoonotik arbovirüs enfeksiyonları üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır."