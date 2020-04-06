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Başkan Erdoğan: Vatandaşlarımızın ihtiyaçları için ne gerekiyorsa yapıyoruz

Başkan , Twitter hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların ihtiyacı olan temel malzemelere ulaşmasında sıkıntı yaşamamaları için ne gerekiyorsa yapıldığını söyledi. Erdoğan, "Vatandaşlarımızın her birinin temel hizmetlere ve ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda sıkıntıya düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 22:18 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 22:25 ABONE OL
Başkan Erdoğan: Vatandaşlarımızın ihtiyaçları için ne gerekiyorsa yapıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Coronavirüs için alınan önlemlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşın temel ihtiyaçlarının karşılanacağını söyleyen Erdoğan, "Vatandaşlarımızın her birinin temel hizmetlere ve ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda sıkıntıya düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz." dedi.

"KARAMSARLIĞA VE REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan açıklamalarıın şöyle sürdürdü:

Karamsarlığa ve rehavete kapılmadan her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi adım adım alıyor, hayata geçiriyoruz.

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Başkan Erdoğan: Vatandaşlarımızın ihtiyaçları için ne gerekiyorsa yapıyoruz
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