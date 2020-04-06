Başkan Erdoğan: Vatandaşlarımızın ihtiyaçları için ne gerekiyorsa yapıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Coronavirüs için alınan önlemlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşın temel ihtiyaçlarının karşılanacağını söyleyen Erdoğan, "Vatandaşlarımızın her birinin temel hizmetlere ve ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda sıkıntıya düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz." dedi.

"KARAMSARLIĞA VE REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan açıklamalarıın şöyle sürdürdü:

Karamsarlığa ve rehavete kapılmadan her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi adım adım alıyor, hayata geçiriyoruz.