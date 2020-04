CHP'de disiplin isyanı!' "Koyun can kasap et derdinde"

Halk arasında söylenen, 'Koyun can, kasap et derdinde' sözünün bu utanç verici toplantıyla eş değer olduğuna dikkat çeken Sevigen, "Bu partinin çimentosuyum ben. Yaklaşık 45 yılımı vermişim. Eski il başkanımız, kadın kolları üyemizin de aralarında bulunduğu yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlerce vatandaşımız hastalığa yakalanıp, canıyla uğraşıyor. Tüm dünya adeta olağanüstü hal ilan etmiş. Her türlü toplantı iptal edilmiş. Millet evinden çıkmıyor. Bunlar sanki çok önemli bir olaymış gibi beni partiden atmak için küçücük bir odada 10 kişi toplanıp, maske takıp karar almışlar" diye konuştu.



MAAŞIMIN YARISINI MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA BAĞIŞLADIM

Mücadelesinin, CHP'yle değil, CHP'yi 'kapatılsın dernek olsun' diyerek ele geçirenlerle olduğuna dikkat çeken Sevigen şöyle konuştu: "Maalesef partiyi 10 Aralıkçılar ele geçirdi. CHP'nin içindeki milli, manevi değerlere sahip çıkan arkadaşlarımızı tek tek gönderiyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partiye ben aldım. Kaydını yapanlardan biri de benim. Benim partiye aldığım genel başkanın böylesine zor günler geçirdiğimiz dönemde maske takarak küçücük bir odada atılmamıza ses çıkarmamasına şaşırdım. Partinin hafızası olan arkadaşlarımızı tek tek ayıklıyorlar. Libya anlaşmasının ne kadar önemli stratejik olduğunu söyledim. Eski Genel Başkanımız Deniz Baykal'da benzer ifadeler kullanmıştı. Şimdi koronavirüsle mücadele kapsamında topyekün bir seferberlik başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de emekli maaşımın yarısını bağışladım. Böyle günlerde birbirimizi eleştirmek değil, dayanışma içinde olmalıyız..."